Un profesor de ciencias nucleares del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) murió luego de ser atacado con arma de fuego en el interior de su residencia, ubicada en un sector residencial de Brookline, en el estado de Massachusetts.

El hecho ocurrió la noche del lunes y es investigado como homicidio por las autoridades estatales y locales.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Norfolk informó que la policía acudió a la vivienda tras recibir un reporte sobre un hombre baleado alrededor de las 8:30 p.m. En el lugar fue encontrado Nuno Loureiro, de 47 años, quien presentaba heridas de bala. El académico fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció el martes por la mañana.

Desde la fiscalía señalaron que el caso continúa bajo análisis. “Esta es una investigación de homicidio activa y en curso”, indicó el fiscal. “No se divulgará más información por el momento”.

El superintendente adjunto del Departamento de Policía de Brookline, Paul Campbell, confirmó en declaraciones a WBZ-TV News que la víctima “había recibido varios disparos”, sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias del ataque o posibles sospechosos.

El asesinato ocurrió pocos días después de un tiroteo masivo registrado en la Universidad de Brown, situada a unos 80 kilómetros de distancia, donde murieron dos estudiantes y cuyo presunto responsable continúa prófugo. Sin embargo, las autoridades descartaron que ambos hechos estén conectados.

Durante una conferencia de prensa realizada el martes, funcionarios encargados de la investigación aclararon que no existen indicios que vinculen los dos episodios. “En este momento no parece haber ninguna conexión con ese incidente en particular”, afirmó ante los medios el agente especial a cargo del FBI, Ted Docks.

Loureiro, de origen portugués, formaba parte de los departamentos de Ciencias Nucleares e Ingeniería y de Física del MIT. Además, dirigía el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión, uno de los laboratorios más grandes de la institución, con más de 250 investigadores a tiempo completo, según informó un portavoz de la universidad.

Desde el MIT expresaron sus condolencias a la comunidad académica y a los familiares del profesor. “Nuestras más sinceras condolencias a su familia, estudiantes, colegas y a todos los que están de luto”, señalaron en un comunicado enviado a The Post. “Se están llevando a cabo actividades de divulgación y diálogos específicos en nuestra comunidad para brindar atención y apoyo a quienes conocieron al profesor Loureiro, y se compartirá un mensaje con toda la comunidad”.

La universidad indicó que la investigación está a cargo de la policía estatal, la fiscalía de Norfolk y los departamentos de policía de Brookline y del MIT. Asimismo, aclaró que no hará más comentarios sobre el caso “por respeto a la integridad de esta investigación en curso”.