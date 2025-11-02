Jacqueline Chapman es una asistente escolar jubilada que depende de un cheque mensual de Seguridad Social de 630 dólares para salir adelante. Estaba lidiando con la pérdida de sus beneficios federales de ayuda alimentaria cuando se enteró de que la asistencia que recibe para calentar su apartamento en Filadelfia también podría estar en riesgo.

“Me siento como si estuviera viviendo en tiempos aterradores. No es fácil descansar cuando sabes que tienes cosas que hacer con cuentas limitadas, fondos limitados. No hay mucho que puedas hacer”, expresó Chapman, de 74 años.

Chapman depende del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos de 4,100 millones de dólares, el cual ayuda a millones de hogares de bajos ingresos a pagar para calentar y enfriar sus hogares.

PUBLICIDAD

Con las temperaturas comenzando a bajar en algunas áreas de Estados Unidos, varios estados están advirtiendo que la financiación para el programa se está retrasando debido al cierre del gobierno federal, que ahora está en su quinta semana.

El retraso anticipado se produce al tiempo que la mayoría de los 5.9 millones de hogares atendidos por el programa de asistencia para calefacción y refrigeración financiado por el gobierno federal están lidiando con el aplazamiento repentino de beneficios a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que ayuda a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos. El dinero también se está agotando para otros programas de red de seguridad y los precios de la energía están aumentando.

“El impacto, incluso si es temporal, en muchas de las familias pobres del país va a ser profundo si no resolvemos este problema”, advirtió Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, que representa a los directores estatales del programa. Comúnmente llamado LIHEAP, sirve a los 50 estados, el Distrito de Columbia, territorios de Estados Unidos y tribus reconocidas federalmente.

“Estos son apoyos de ingresos importantes que potencialmente se dirigen hacia un precipicio al mismo tiempo”, manifestó Wolfe. “Y no puedo señalar un momento similar en la historia reciente en el que hayamos tenido esto”.

Estados advierten a solicitantes sobre retraso en la financiación

LIHEAP, creado en 1981, ayuda a las familias a cubrir las facturas de servicios públicos o el costo de pagar por combustibles entregados a los hogares, como el aceite de calefacción doméstico. Ha recibido apoyo bipartidista del Congreso durante décadas.

PUBLICIDAD

Los estados gestionan el programa. Reciben una asignación de dinero federal cada año basada en una fórmula que en gran medida tiene en cuenta los patrones climáticos del estado, los costos de energía y los datos de población de bajos ingresos.

Aunque el presidente Donald Trump propuso cero financiación para el programa en su presupuesto, se anticipaba que el Congreso financiaría LIHEAP para el año presupuestario que comenzó el 1 de octubre. Pero dado que el Congreso aún no ha aprobado un proyecto de ley de gastos completo para 2026, los estados aún no han recibido sus nuevas asignaciones.

Algunos estados, incluidos Kansas, Pensilvania, Nueva York y Minnesota, han anunciado que sus programas LIHEAP están siendo retrasados por el cierre del gobierno.

En Pensilvania, el gobierno del demócrata Josh Shapiro señaló que no puede adelantar los más de 200 millones de dólares en asistencia federal de LIHEAP que esperaba para ayudar a pagar las facturas de calefacción de unos 300,000 hogares de bajos ingresos. Se predice que los pagos no se enviarán hasta al menos diciembre, en lugar de noviembre, como es habitual.

El programa de asistencia energética de Minnesota está procesando solicitudes, pero el Departamento de Comercio del estado afirmó que los dólares federales de LIHEAP probablemente se retrasarán un mes. La agencia no planea pagar las facturas de calefacción de los beneficiarios hasta que termine el cierre.

“A medida que las temperaturas comienzan a bajar, este retraso podría tener impactos serios”, subrayó la agencia. El programa atiende a 120,000 hogares, tanto propietarios como inquilinos, que incluyen a muchos adultos mayores, niños pequeños y personas con discapacidades.

PUBLICIDAD

Connecticut tiene suficiente dinero para reservar para pagar las facturas de calefacción al menos hasta finales de noviembre o diciembre, según el grupo que ayuda a administrar LIHEAP. Pero el programa enfrenta incertidumbre si el cierre persiste. Los legisladores de Connecticut están considerando cubrir el costo temporalmente con las reservas del presupuesto estatal.

“La situación se volverá mucho más peligrosa para las personas que necesitan esos recursos a medida que avancemos más en la temporada de calefacción”, dijo Rhonda Evans, directora ejecutiva de la Asociación de Acción Comunitaria de Connecticut. Más de 100,000 hogares fueron atendidos el año pasado.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que supervisa el programa de asistencia, culpó al cierre federal y al retraso en los pagos de LIHEAP a los demócratas del Congreso y aseveró que Trump está comprometido a reabrir el gobierno.

“Una vez que el gobierno reabra, ACF trabajará rápidamente para administrar los premios anuales”, dijo el portavoz, refiriéndose a la Administración para Niños y Familias, una agencia dentro de HHS. El portavoz no respondió directamente si el momento podría verse afectado por la decisión anterior de la administración de despedir a los trabajadores que administran el programa LIHEAP.

Wolfe, del grupo que representa a los directores de programas estatales, predice que podría haber retrasos hasta enero. Señaló que hay preguntas sobre quién aprobará los planes de programas de los estados y cómo se liberará el dinero cuando esté disponible.

“Una vez que has despedido al personal, las cosas simplemente se ralentizan”, dijo.

PUBLICIDAD

Familias de bajos ingresos enfrentan obstáculos crecientes

Chapman, la asistente escolar jubilada, puede ser elegible para un programa a través de su compañía de gas para evitar ser desconectada este invierno. Pero el aproximadamente 9% de los beneficiarios de LIHEAP que dependen de combustibles entregables como el aceite de calefacción, queroseno, propano y pellets de madera, generalmente no tienen tales protecciones.

Las compañías de electricidad y gas natural generalmente están reguladas por el estado y se les puede decir que no desconecten a las personas mientras el estado espera recibir su parte del dinero de LIHEAP, dijo Wolfe. Pero es diferente cuando se trata de una pequeña compañía de petróleo o propano, combustibles más comunes en el noreste.

“Si eres un distribuidor de aceite de calefacción, no podemos decirle a ese distribuidor: ‘Mira, sigue proporcionando aceite de calefacción a tus clientes de bajos ingresos con la posibilidad de que recuperes tu dinero’”, dijo Wolfe.

Mark Bain, de 67 años, que vive en Bloomfield, Connecticut, con su hijo, un estudiante de la Universidad de Connecticut, comenzó a recibir asistencia financiera para sus necesidades de aceite de calefacción hace tres años.

“Recuerdo el primer invierno antes de saber sobre este programa. Estaba desesperado. Estaba en las últimas”, dijo Bains, quien está jubilado y depende de los ingresos de la Seguridad Social y una pequeña anualidad. “Estaba llamando a mis personas de servicios sociales para averiguar qué podía hacer”.

Ha sido aprobado este año para 500 dólares en asistencia, pero tiene medio tanque de aceite y no puede llamar para más hasta que esté casi vacío. Para ese momento, espera que haya suficiente dinero federal para llenarlo. Normalmente necesita tres entregas para pasar un invierno.

Bains dijo que puede “salir adelante” si no recibe la ayuda este año.

“Bajará la calefacción a unos 62 (grados) y me pondré otra manta, ya sabes, sólo para resistir”, añadió.