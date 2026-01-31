Washington. El cierre parcial del gobierno que comenzó el sábado es muy diferente del cierre récord del otoño.

Esto se debe principalmente a que el cierre puede no durar mucho.

La Cámara de Representantes intentará aprobar rápidamente una ley de financiación cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre. El Congreso ya ha aprobado la mitad de los proyectos de ley de financiación de este año, garantizando que varias agencias y programas federales importantes sigan funcionando hasta septiembre. Los programas de asistencia nutricional, por ejemplo, no deberían verse afectados.

La financiación del Pentágono y de agencias como los departamentos de Seguridad Nacional y Transporte se interrumpirá, al menos temporalmente. Se mantendrán las funciones esenciales, pero los trabajadores podrían quedarse sin sueldo si la situación se prolonga. Algunos podrían ser despedidos.

¿Por qué hay otro cierre?

El proceso de financiación del Gobierno se había desarrollado sin problemas, con un acuerdo bipartidista entre los principales legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado. Pero la muerte a tiros este mes de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, a manos de agentes federales en Minneapolis, cambió la dinámica.

Los demócratas se indignaron tras el asesinato de Pretti y exigieron que uno de los seis proyectos de ley de financiación restantes, para el DHS y sus agencias asociadas, fuera eliminado del paquete aprobado por la Cámara. Dijeron que el proyecto de ley debe incluir cambios en la aplicación de la ley de inmigración, incluido un código de conducta para los agentes federales y el requisito de que los agentes muestren una identificación.

Deseosa de evitar otro cierre, la Casa Blanca del presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con los demócratas para financiar temporalmente el DHS en los niveles actuales durante dos semanas mientras se desarrollan las negociaciones.

El Senado aprobó el viernes el paquete de financiación de cinco proyectos de ley, pero debe ser aprobado de nuevo por la Cámara antes de convertirse en ley. La Cámara no volverá hasta el lunes, por lo que la financiación de parte del gobierno quedará suspendida, al menos temporalmente.

¿Ha habido anteriormente cierres breves o de fin de semana?

Sí, y normalmente los efectos no eran muy visibles para quien esperaba utilizar los servicios del gobierno.

Hubo un par de estos en la primera administración de Trump.

En enero de 2018, una disputa sobre las protecciones de inmigración dio lugar a un cierre de fin de semana. Algunos trabajadores federales fueron suspendidos o trabajaron sin sueldo. Prestaciones como la Seguridad Social y Medicare no se interrumpieron, muchas personas no notaron el cierre y las oficinas federales se reabrieron el lunes siguiente tras llegar a un acuerdo.

En febrero de 2018, el cierre más breve de la historia de Estados Unidos duró unas nueve horas, de la noche a la mañana, y la mayoría de la gente no notó ningún impacto. Aunque técnicamente los organismos se cerraron tras la interrupción de la financiación, fue tan breve que no se enviaron todos los avisos de suspensión de empleo y no se cerró nada durante el horario laboral.

¿Qué financiación se ve afectada?

El recorte de fondos afecta al Pentágono y a organismos como el Departamento de Transportes y el DHS, que incluye la Agencia Federal de Gestión de Emergencias.

Los expertos han dicho que la FEMA debería tener dinero suficiente para responder a la enorme tormenta invernal que aún afecta a grandes franjas del país. La FEMA dispondría de entre 7,000 y 8,000 millones de dólares en un fondo destinado a las labores de respuesta y recuperación ante catástrofes y al personal que trabaja en ellas. Un cierre prolongado podría poner más presión sobre ese fondo, especialmente si la FEMA debe responder a nuevos desastres.

Otras operaciones de la FEMA, como la posibilidad de suscribir o renovar pólizas del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, se detendrían, como ocurrió durante el cierre de 43 días del año pasado.

Ese cierre se cobró un peaje en el público viajero a medida que aumentaban los retrasos y las cancelaciones, y ahora existe el riesgo de interrupciones de los viajes aéreos de nuevo: Uno de los proyectos de ley pendientes de aprobación por la Cámara de Representantes afecta al Departamento de Transporte, responsable del sistema de control del tráfico aéreo y de su personal.

Los controladores aéreos seguirían acudiendo a sus puestos de trabajo, pero lo harían sin cobrar hasta que se aprobara una ley de financiación.

¿Se verán afectados el SNAP y otros programas de ayuda alimentaria?

Se trata de un cambio importante con respecto al cierre de otoño, cuando muchas personas tuvieron que conformarse con poca o ninguna ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria durante las últimas semanas del cierre del Gobierno. El proyecto de ley para poner fin a ese cierre financió el Departamento de Agricultura y los programas que administra durante el resto del año presupuestario, que termina el 30 de septiembre.

Eso significa que las prestaciones completas del SNAP continuarán ahora. El programa federal de alimentos atiende a unos 42 millones de personas, alrededor de 1 de cada 8 estadounidenses, en hogares de bajos ingresos. Reciben una media de unos 190 dólares mensuales por persona.

Otro programa clave financiado íntegramente este año es el programa federal de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños, conocido como WIC. Proporciona a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños alimentos sanos y asesoramiento nutricional.

