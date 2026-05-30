Un autobús chocó contra vehículos que reducían la velocidad por una zona de obras en la I-95 en Virginia la madrugada del viernes, matando a cinco personas e hiriendo a decenas, incluyendo al conductor, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:35 a. m. en la I-95 en dirección sur en el condado de Stafford, cerca de Quantico. Las cinco personas fallecidas viajaban en vehículos impactados por el autobús, y 44 personas fueron trasladadas a hospitales, tres de ellas en estado crítico, informó la policía.

“La investigación preliminar indica que el tráfico estaba reduciendo la velocidad en dirección sur debido a una zona de obras”, dijo la policía estatal en un comunicado de prensa. “Un autobús no redujo la velocidad y chocó contra seis vehículos”.

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La policía dijo que había “aproximadamente” 34 pasajeros en el autobús.

“Tenemos pacientes en varios hospitales. El conductor está en un hospital aquí”, dijo Peyton Vogel, portavoz de la Administración Federal de Tránsito, quien estuvo en el lugar. “Tengo que decir que esta es una de las cosas más trágicas que he visto. Absolutamente trágica.”

Cuatro de las víctimas mortales viajaban en un mismo automóvil, que se incendió. La policía estatal informó que las víctimas eran un hombre de 45 años, una mujer de 44 años, una niña de 13 años y un niño de 7 años, todos de Greenfield, Massachusetts. La policía no reveló sus nombres, pero un comunicado de la escuela a la que asistían los niños en Greenfield indicó que se trataba de Dmitri y Ecaterina Doncev, su hija Emily y su hijo Mark.

“La familia Doncev era muy querida en nuestra comunidad escolar, y su pérdida es profundamente sentida por nuestros estudiantes, familias, profesores y personal”, declaró la Academia Cristiana Providence.

La quinta víctima, una mujer de 25 años no identificada de Worcester, Massachusetts, viajaba en una camioneta SUV que fue impactada por el autobús.

La policía estatal identificó al conductor del autobús como Jing S. Dong, de 48 años y residente de Staten Island, Nueva York. Las autoridades informaron que se presentarán cargos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró en la red social X que Dong era ciudadano estadounidense originario de China y que obtuvo su licencia de conducir comercial hace dos años en Nueva York.

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Mary Washington Healthcare informó haber recibido a 19 pacientes del accidente. Publicó en línea que siete de ellos fueron trasladados a su centro de traumatología en Fredericksburg, donde cuatro fueron dados de alta y tres permanecieron en tratamiento: uno en estado grave y dos en estado crítico. Doce fueron trasladados a su hospital en Stafford, donde posteriormente fueron dados de alta en buen estado.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) publicó en línea que enviaría un equipo de investigación para llevar a cabo una investigación de seguridad sobre el accidente y que contaría con un portavoz en el lugar.

Los carriles en dirección sur se reabrieron al mediodía, pero el tráfico seguía congestionado en un tramo de varios kilómetros, según un aviso de transporte estatal.

La compañía de autobuses tenía un historial satisfactorio

El autobús era operado por E&P Travel Inc., con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte. Un informe de cumplimiento de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) mostró solo un accidente con heridos que involucró vehículos de la compañía en los dos años anteriores y la calificó como “satisfactoria”.

La compañía fue constituida el 24 de noviembre de 2023 por Shuo Liu, según los registros de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte. Liu también figura como agente registrado. El sitio web de la FMCSA indica que la compañía operaba cuatro vehículos y contaba con 11 conductores.

Si bien es demasiado pronto para determinar la causa del accidente del viernes, las autoridades federales llevan décadas lidiando con problemas de seguridad en autobuses de pasajeros interestatales.

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Tras una serie de accidentes de autobuses de pasajeros en 2008 que causaron la muerte de 41 personas, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos publicó un Plan de Acción para la Seguridad de Autobuses.

La NTSB investigó 16 accidentes mortales de autobuses ocurridos entre junio de 1998 y enero de 2008, y determinó que problemas relacionados con el conductor, como fatiga, problemas de salud y falta de atención, fueron la causa del 56 % de los accidentes. La agencia indicó que estos problemas fueron responsables del 60 % de las muertes en dichos accidentes.

Entre las medidas recomendadas se encuentran la creación de un programa de verificación de antecedentes de conductores antes de su contratación y una base de datos nacional de pruebas de detección de drogas y alcohol para que las empresas de autobuses puedan determinar si los conductores tienen antecedentes de infracciones a las normas del Departamento de Transporte (DOT) sobre alcohol o drogas.