Un hombre de 28 años fue arrestado en Florida tras contratar a una presunta modelo de pies para olerle los pies y comprarle sus zapatos usados, en un acuerdo que terminó en violencia, con la mujer hospitalizada y él acusado de agresión agravada.

Elmoncy Sercle conoció a la víctima a través de la plataforma de citas Seeking.com, y tras varios intercambios por WhatsApp, acordaron reunirse el pasado 24 de agosto en una habitación del Hotel Serena, en el décimo piso del lujoso complejo ubicado en Aventura.

Según el informe policial que citan medios estadounidenses como ABC News y Telemundo 51, la mujer declaró que Sercle le pidió olerle los pies y adquirir sus zapatillas usadas, a lo que ella respondió que el costo del servicio era de 1,000 dólares. El hombre se negó a pagar y, cuando la víctima fue al baño, él huyó corriendo de la habitación. Al darse cuenta, ella lo persiguió hasta el estacionamiento, donde lo encontró en una camioneta Mercedes Benz roja.

El documento de arresto indica que Sercle aceleró el vehículo, la rebasó y luego hizo un giro para atropellarla. La mujer sufrió múltiples lesiones, incluyendo raspaduras y hematomas en el pecho, brazos y espalda.

Sercle ya había sido investigado previamente por incidentes similares, informó la Policía.

Cuatro días después de los hechos, intentó registrarse nuevamente en el mismo hotel, donde fue reconocido por empleados y detenido por las autoridades.

El hombre está libre tras pagar una fianza de 3,000 dólares.