Lo que prometía ser un encuentro casual para compartir unas copas y conocerse mejor terminó convirtiéndose en un presunto asalto, dejando a una mujer enfrentando cargos criminales en el estado de Florida.

Según la investigación del caso, divulgada por Telemundo 51, el pasado 11 de abril una mujer identificada como Nicole Cano acordó reunirse con un hombre —cuya identidad no fue revelada— a quien conoció a través de Instagram. La cita sería en el apartamento del hombre, ubicado en un lujoso complejo residencial en Miami.

En medio de la velada, el hombre salió al balcón a disfrutar de la vista, momento en el que presuntamente Cano aprovechó para dejar entrar a otras dos mujeres al apartamento, quienes luego lo habrían acorralado.

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Acto seguido, Cano y las otras dos mujeres comenzaron a exigirle dinero. El hombre gritó que no tenía efectivo e intentó salir del lugar, pero, según el informe, le bloquearon el paso e impidieron que abandonara el apartamento.

Durante el incidente, las mujeres lograron arrebatarle una cadena de oro que el hombre llevaba en el cuello. En medio del forcejeo, también se quedaron con un dije de oro que formaba parte de la cadena, el cual fue valorado en aproximadamente $300.

Posteriormente, Cano fue arrestada por las autoridades y ahora enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad y robo, mientras continúa el proceso judicial en su contra.