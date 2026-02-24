Luis Cano nació el 9 de diciembre de 1914 en Andes, Antioquia, hijo de Leocadio Cano y Ana Rita Vásquez. Con el paso de los años, su historia trascendió fronteras luego de ser considerado como el hombre más longevo de Estados Unidos, un récord que obtuvo tras el fallecimiento de Eugene Baltes en 2024.

A sus 111 años, Cano reside en Nueva Jersey, donde llegó después de emigrar a Estados Unidos en 1990 junto a su esposa Alicia Arango. Tras la muerte de su pareja en 2004, se trasladó a ese estado para vivir acompañado por dos de sus hijas.

El colombiano fue entrevistado por “LongeviQuest”, donde compartió detalles sobre su vida y los hábitos que, según él, han sido determinantes para alcanzar su edad. “He tenido hábitos positivos y disciplina durante toda mi vida”, aseguró.

En su relato, Cano destacó su vida familiar como uno de sus pilares fundamentales. Estuvo casado desde 1948 con Alicia Arango Cano, con quien tuvo diez hijos. Además, su familia se extiende a once nietos, cinco bisnietos y dos tataranietos.

Sobre su trayectoria en Colombia, recordó que prestó servicio militar en su juventud, pero decidió tomar otro rumbo para fundar una flota de buses que operaba en zonas rurales. Esa etapa, según explicó, estuvo marcada por el trabajo constante.

En cuanto a su estilo de vida, Cano afirmó que nunca tuvo vicios. “Nunca fui amante de fumar o consumir licor”, señaló, al tiempo que explicó que mantuvo actividad física constante hasta los 105 años, lo que considera clave para su bienestar.

También destacó su alimentación basada principalmente en productos naturales. “Tengo una dieta marcada por vegetales, frijoles y aguacate”, comentó, subrayando que su nutrición ha sido otro factor determinante en su longevidad.

A pesar de su avanzada edad, Cano mantiene una rutina tranquila, enfocada en el descanso y la reflexión. “Suelo pasar la mayor parte del tiempo reflexionando sobre mi vida y la de mis familiares”, expresó sobre su día a día.

Según datos mencionados en la nota, la esperanza de vida en Colombia es de aproximadamente 77 años y en Estados Unidos de 79, lo que hace aún más llamativo su caso. En el país norteamericano, solo un grupo reducido de personas logra superar los 110 años.

Otros casos destacados de longevidad en Estados Unidos incluyen a Naomi Whitehead, de 115 años, considerada la mujer más longeva del país, y Edwin Martin, nacido en 1915, quien también ha alcanzado los 111 años.

La historia de Luis Cano se suma así a los ejemplos excepcionales de longevidad en el mundo, en los que la disciplina, la alimentación y los hábitos de vida parecen jugar un papel determinante para alcanzar edades poco comunes.