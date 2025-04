WASHINGTON. La comisionada en funciones del Servicio de Rentas Internas (IRS) renunció tras la firma de un acuerdo para compartir la información fiscal de los inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el fin de identificar y deportar a las personas que se encuentran ilegalmente en EE.UU., según dos personas familiarizadas con la decisión.

Melanie Krause, que ejercía como jefa en funciones desde febrero, dejará el cargo por el nuevo documento de intercambio de datos firmado el lunes por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El acuerdo permitirá al ICE remitir al IRS los nombres y direcciones de los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en EE.UU. para su cotejo con los registros fiscales.

Dos personas familiarizadas con la situación confirmaron la dimisión de Krause y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutirlo públicamente.

El IRS ha visto una serie de renuncias sobre las decisiones de la administración Trump de compartir datos de los contribuyentes. El consejero jefe interino William Paul fue destituido de su cargo en la agencia y reemplazado por Andrew De Mello, un abogado de la oficina del consejero jefe que se considera que apoya al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, según otras dos personas familiarizadas con los planes que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

El Departamento del Tesoro dice que el acuerdo ayudará a llevar a cabo la agenda del presidente Donald Trump para asegurar las fronteras de Estados Unidos y es parte de