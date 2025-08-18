Atención, si es cliente de AT&T en Estados Unidos, podría recibir una compensación de hasta $7,500 luego de que la compañía decidiera poner fin a un par de demandas colectivas por una grave filtración de datos registrada en 2024.

Estos son los detalles para reclamar el dinero si se vio afectado:

Un juez federal determinó que la compañía de telecomunicaciones AT&T deberá pagar una compensación de US$177,000,000 a los millones de clientes que se vieron afectados por dos violaciones de datos y estas son las condiciones para aplicar.

Según CBS, ya han comenzado a enviarse avisos por correo electrónico a aquellos clientes que cumplen con los requisitos para presentar una reclamación.

Para estar seguro de que el mensaje es legítimo, debe saber que el remitente es attsettlement@e.emailksa.com y que el administrador del acuerdo es Kroll Settlement Administration.

En caso de no recibir el mail y creer que califica para el acuerdo, puede llamar al teléfono 833-890-4930.

Una vez que confirme que puede ser beneficiario de la compensación debe completar el formulario de reclamo que estará disponible hasta el 18 de noviembre de 2025. También deberá demostrar que sufrió pérdidas razonablemente atribuibles a las filtraciones de datos.

Tome en cuenta que si presenta la reclamación y firma el acuerdo renuncia a su derecho a demandar a AT&T.

Con respecto al dinero que puede recibir, considere que si se vio afectado en la filtración de datos de marzo de 2024 será elegible para una compensación de hasta US$5,000.

Mientras que aquellos clientes que se vieron afectados en la segunda violación de julio de 2024 pueden recibir hasta US$2,500.

Considerando que algunos clientes se vieron afectados por ambos casos su compensación puede ser de hasta US$7,500.

Finalmente cabe decir que el acuerdo todavía no ha sido aprobado y será hasta diciembre de 2025 cuando el Tribunal de Distrito del Norte de Texas realice una audiencia final, por lo que si bien ya puede presentar la reclamación, no debe esperar su pago hasta al menos el fin de año y, aún entonces, podría haber apelaciones.

¿Por qué AT&T pagará millones en compensaciones para sus clientes?

Tras la presentación de diversas demandas que finalmente se consolidaron en dos casos de demandas colectivas, AT&T llegó a un acuerdo legal y pagará US$177,000,000 de compensación a sus clientes por dos filtraciones de datos.

Y es que la compañía de telecomunicaciones fue acusada de dos incidentes separados de filtración de información en 2024, recordó NBC.

La primera filtración se reportó el 30 de marzo de 2024 cuando los datos de algunos clientes, incluyendo direcciones, números de seguro social, fecha de nacimiento, contraseñas, números de facturación y de teléfono se publicaron en la dark web.

La segunda filtración se reportó el 12 de julio de 2024 cuando se descargaron ilegalmente datos limitados como cuentas y números de clientes y otros usuarios asociados.