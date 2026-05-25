Los votantes en Texas verán poco de los candidatos republicanos al Senado de Estados Unidos el lunes. Pero eso es sólo si se mantienen alejados de las pantallas.

No hubo actos públicos de campaña programados para el senador John Cornyn ni para el fiscal general del estado Ken Paxton en el último día de su más de un año de búsqueda de la nominación del Partido Republicano. En su lugar, su lucha por la segunda vuelta del martes continúa como lo ha hecho durante meses - intensa y sin disminuir - a través de la publicidad que ha superado los $ 109 millones, en gran parte del lado de Cornyn.

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Cornyn tiene previsto celebrar un acto anual, no de campaña, en San Antonio para reconocer a los graduados de secundaria que asisten a las academias de servicio del país. El senador, que aspira a un quinto mandato, celebró su último acto público de campaña en Corpus Christi el viernes, antes de la votación del martes.

Paxton encabezó sus últimos eventos el jueves en el área de Austin y en San Antonio, contento de dejar que su campaña y un súper PAC lleven su mensaje principal: que el presidente Donald Trump lo respaldó el 19 de mayo.

El anuncio de Trump y el despido de Cornyn, que ha tenido una relación pública incómoda con el presidente, se produjeron en el segundo día de votación anticipada, que terminó el viernes.

Aunque los candidatos se mantuvieron en silencio durante el fin de semana, Trump reafirmó su apoyo a Paxton el domingo, y menospreció a Cornyn como insuficientemente leal a él.

Paxton, publicó Trump en las redes sociales, “también fue muy leal a tu presidente favorito, YO”, mientras que calificó a Cornyn de “MUY desleal conmigo”. Fue el reproche más fuerte de Trump a Cornyn, quien había descartado sus posibilidades de regresar en 2024, y se hizo eco del reproche del presidente al senador por Luisiana Bill Cassidy antes de que perdiera en las primarias del Partido Republicano para el Senado del 15 de mayo.

Siguiendo el llamamiento de Trump a la retribución, los votantes republicanos en Indiana y Kentucky también han elegido a los aspirantes a las primarias del Partido Republicano frente a los titulares de cargos del Partido Republicano que se han cruzado con el presidente o se han opuesto a su agenda.

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Para una contienda que se espera que atraiga a una fracción de los 18.7 millones de votantes de Texas, las campañas de los dos candidatos y los grupos que los apoyan seguían bombardeando a todos los tejanos con publicidad, aunque más por parte de los partidarios de Cornyn que de los de Paxton.

“Es una batalla campal entre las campañas y los grupos de terceros partidos”, afirma Wayne Hamilton, ex director ejecutivo del Partido Republicano de Texas.

La combinación de la campaña de Cornyn y los super PAC que la apoyan han superado con creces a los grupos pro-Paxton en el último año, en una proporción de casi nueve a uno. Pero la diferencia se ha reducido a medida que se acercaba la segunda vuelta. En la última semana de la campaña, la combinación de los gastos de publicidad a favor de Cornyn fue menos del doble que el grupo de Paxton.

La cadena de Cornyn siguió emitiendo anuncios atacando a Paxton por cuestiones éticas y personales que le han ensombrecido con poco efecto durante toda la campaña. La campaña de Cornyn también había reeditado un anuncio en el que se señalaba su tendencia a votar en el Senado a favor de las prioridades de Trump.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.