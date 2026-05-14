NUEVA YORK - El líder de un grupo neonazi de Europa del Este ha sido condenado a 15 años de prisión por intentar reclutar a otras personas para cometer ataques violentos contra judíos y minorías raciales, incluido un complot que habría consistido en vestirse de Papá Noel para repartir caramelos envenenados a los niños.

Michail Chkhikvishvili, georgiano de 22 años apodado “Comandante Carnicero”, fue condenado el miércoles por un juez federal de Brooklyn. En noviembre se declaró culpable de incitar a cometer delitos de odio y de distribuir información sobre la fabricación de bombas y ricina.

“Reconozco que mis acciones han causado daño al difundir el odio y la violencia y lo lamento de veras”, escribió Chkhikvishvili en una carta dirigida al juez el mes pasado.

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Su abogado, Zachary Taylor, pidió una condena de cinco años, citando los problemas de salud mental de Chkhikvishvili desde que era un adolescente que “cayó bajo el hechizo del contenido extremista violento” en las redes sociales, pero que desde entonces se ha reformado. Taylor también mencionó las duras condiciones durante el confinamiento de casi un año de Chkhikvishvili en Moldavia, donde fue detenido en 2024 en virtud de una orden internacional, según su carta al juez.

Los fiscales describieron a Chkhikvishvili como el líder del Culto del Asesinato del Maníaco, un grupo extremista internacional que se adhiere a una ideología neonazi que promueve la violencia destinada a desencadenar una guerra racial y religiosa.

Afirmaron que las violentas incitaciones del grupo -promovidas a través de los canales de Telegram y descritas en el “Manual del odiador”- parecen haber inspirado múltiples asesinatos en la vida real, entre ellos un tiroteo en un colegio de Nashville (Tennessee) el año pasado que se saldó con la muerte de un estudiante de 16 años.

Chkhikvishvili “pidió repetidamente el asesinato de civiles inocentes, incluidos niños, y planeó atacar y aterrorizar a comunidades judías y minorías raciales en Estados Unidos”, dijo en un comunicado el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John Eisenberg. “Chkhikvishvili, por ejemplo, trató de reclutar a un supuesto asociado para que se disfrazara de Papá Noel y repartiera caramelos envenenados a niños de minorías”.

Desde 2021, según la fiscalía, Chkhikvishvili distribuyó el “Manual del Odiador” entre sus miembros y otras personas.

“Estoy muy avergonzado de ser el autor de Haters Handbook, espero que algún día desaparezca, desearía no haberlo escrito nunca”, escribió Chkhikvishvili al juez.

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Los fiscales dijeron que Chkhikvishvili viajó a Brooklyn en 2022 y comenzó a alentar repetidamente a otros a cometer crímenes de odio y otros actos de violencia. Dijeron que en 2023 solicitó a un empleado encubierto del FBI que cometiera atentados con bomba e incendios provocados “con el propósito de dañar a minorías raciales, individuos judíos y otros.”

En 2024, el trabajador encubierto recibió instrucciones de “atacar con veneno a la comunidad judía, las escuelas judías y los niños judíos de Brooklyn”, dijeron los fiscales en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.