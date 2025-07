BOISE, Idaho. Los amigos y familiares de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho asesinados en su casa alquilada por Bryan Kohberger pronunciaron el miércoles emotivos discursos llenos de amor, angustia y condena, mientras el juez lo condenaba a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Este mundo era un lugar mejor con ella en él”, declaró ante el tribunal Scott Laramie, padrastro de Madison Mogen. “Karen y yo somos personas normales, pero vivíamos una vida extraordinaria porque teníamos a Maddie”.

El padre de Kaylee Goncalves se burló de Kohberger por dejar su ADN en la funda de un cuchillo que se encontró cerca del cuerpo de Mogen y por haber sido capturado a pesar de ser estudiante de posgrado en criminología en la cercana Universidad Estatal de Washington en ese momento.

“Fuiste tan descuidado, tan tonto, tan estúpido”, dijo Steve Goncalves. “¿Máster? Eres un chiste”.

El juez Steven Hippler condenó a Kohberger a cuatro cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por cuatro cargos de asesinato en primer grado por las brutales muertes a puñaladas de Mogen, Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin en la madrugada del 13 de noviembre de 2022. También se le impuso una pena de 10 años por robo y se le impusieron multas y sanciones civiles por valor de 270,000 dólares. Ha renunciado a su derecho a apelar.

El acusado se declaró culpable a principios de este mes, pocas semanas antes de que comenzara el juicio, en un acuerdo para evitar la pena de muerte, y los fiscales y los abogados defensores habían acordado la sentencia.

Kohberger entró en la casa a través de una puerta de la cocina y apuñaló brutalmente a los cuatro amigos. Aún no está claro por qué lo hizo. Cuando se le dio la oportunidad de hablar el miércoles, le dijo al juez: “Respetuosamente, declino hacerlo”.

El juez reconoció que es posible que nunca se conozca el motivo.

“Comparto el deseo expresado por otros de entender el porqué”, dijo Hippler. “Pero, tras reflexionar, me parece, y esto es solo mi opinión, que al seguir centrándonos en el porqué, seguimos dando relevancia al Sr. Kohberger, le damos agencia y le damos poder”.

El fiscal del condado de Latah, Bill Thompson, dijo al tribunal antes de la sentencia que Kohberger sería llevado en su mameluco naranja con las muñecas y los tobillos encadenados, y que la puerta de la prisión se cerraría detrás de él para siempre. “Ese es el cierre que buscamos”, dijo.

Los investigadores dijeron a los periodistas después de la audiencia que los exhaustivos esfuerzos no lograron encontrar el arma homicida ni ninguna conexión entre Kohberger y los estudiantes.

Las declaraciones en el tribunal abarcaron desde relatos de terror y ansiedad hasta expresiones de profundo amor, pérdida y furia.

Dylan Mortenson, una compañera de piso que dijo a la policía haber visto a un hombre extraño con cejas pobladas y un pasamontañas en la casa esa noche, sollozó al describir cómo Kohberger “les arrebató la luz que llevaban a cada habitación”.

“Es un recipiente vacío, algo menos que humano”, dijo Mortenson. “Un cuerpo sin empatía, sin remordimientos”.

Mortenson y otra compañera de piso superviviente, Bethany Funke, describieron ataques de pánico paralizantes tras el ataque.

“Dormí en la habitación de mis padres durante casi un año, y les pedí que cerraran con doble llave todas las puertas, pusieran la alarma y revisaran todas las habitaciones por si acaso alguien se escondía”, escribió Funke en una declaración leída por una amiga. “No he dormido una sola noche desde que ocurrió esto. Me despierto constantemente con pánico, aterrorizada de que alguien entre a robar o de que alguien esté aquí para hacerme daño, o de que esté a punto de perder a otra persona que amo”.

La voz de Alivea Goncalves no tembló cuando le hizo preguntas a Kohberger, entre ellas cuáles fueron las últimas palabras de su hermana. Recibió aplausos después de menospreciar a Kohberger, que permaneció impasible.

“No has ganado, solo has quedado en evidencia como el cobarde que eres”, dijo Alivea Goncalves. “Eres un perdedor delirante, patético e hipocondríaco”.

La madre y la hermana de Kohberger se sentaron en la galería cerca de la mesa de la defensa. Su madre lloraba en silencio mientras los otros padres describían su dolor. Sollozó brevemente cuando la abuela de Maddie Mogen dijo que su corazón estaba con las otras familias, incluida la de Kohberger.

La tía de Xana Kernodle, Kim Kernodle, dijo que perdonaba a Kohberger y le pidió que la llamara desde la cárcel, con la esperanza de que él respondiera a sus preguntas pendientes sobre los asesinatos.

“Bryan, hoy estoy aquí para decirte que te he perdonado, porque ya no podía vivir con ese odio en mi corazón”, dijo. ”Y para convertirme en una persona mejor, te he perdonado. Y cuando quieras hablar y contarme lo que pasó, pide mi número. Estoy aquí. Sin juzgarte».

Al principio, la policía no tenía sospechosos, lo que aterrorizó a la ciudad rural de Moscú, en el oeste de Idaho. Algunos estudiantes siguieron sus clases online porque no se sentían seguros.

Las autoridades utilizaron vídeos de vigilancia, genealogía genética, datos de teléfonos móviles y registros de compras online de un cuchillo de estilo militar y una funda para vincular a Kohberger con los asesinatos.