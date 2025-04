Nueva York. El excongresista George Santos, que mintió sobre la historia de su vida y estafó a donantes, fue condenado el viernes a más de siete años de prisión, sollozando al escuchar su castigo.

El republicano neoyorquino que estuvo en el Congreso apenas un año antes de que sus colegas de la Cámara lo destituyeran en 2023, se declaró culpable el verano pasado de fraude electrónico federal y robo de identidad con agravantes. Admitió haber engañado a donantes y haber robado las identidades de casi una docena de personas, incluidos miembros de su familia, para financiar su campaña ganadora.

10 Fotos El representante federal encara cargos por también robarse fondos de su campaña electoral para comprar ropa de diseñador.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, Santos ha aceptado pagar unos 580,000 dólares de multa, además de la pena de prisión. Santos, de 36 años, no respondió a las preguntas de los periodistas mientras entraba en el juzgado de Long Island, pero declaró el jueves a The Associated Press que está resignado a su destino. “Lo estoy haciendo tan bien como lo haría cualquier ser humano dadas las circunstancias”, escribió Santos en un mensaje de texto el jueves, añadiendo que estaba “listo para enfrentar la música”.

Los fiscales pidieron siete años de prisión federal para Santos, argumentando en recientes presentaciones judiciales que “sigue sin arrepentirse” y no ha mostrado un remordimiento genuino, a pesar de lo que él afirma. Citaron comentarios recientes de Santos en las redes sociales en los que se considera víctima de la extralimitación de la fiscalía.

En una carta enviada al tribunal esta semana, Santos subrayaba que sigue “profundamente arrepentido” de sus delitos, pero afirmaba que la pena propuesta por la fiscalía es demasiado dura. Los abogados de Santos pedían dos años de prisión, que es la pena mínima obligatoria por usurpación de identidad con agravantes. Argumentaron que tal pena es comparable a las sentencias impuestas al exrepresentante Jesse Jackson Jr. y otras figuras políticas condenadas por delitos financieros similares.

Santos fue elegido en 2022 por el Partido Republicano, dando la vuelta a un distrito rico que representa partes de Queens y Long Island. Poco después, se reveló que el desconocido político había fabricado gran parte de su historia de vida, pintándose a sí mismo como un exitoso propietario de negocios que trabajaba en prestigiosas firmas de Wall Street y poseía una valiosa cartera de bienes raíces.

En realidad, Santos pasaba apuros económicos e incluso se enfrentaba al desahucio. Las revelaciones condujeron a investigaciones penales y del Congreso sobre cómo había financiado su campaña.

A medida que se acercaba su sentencia, Santos se mostraba reflexivo en las redes sociales, dando las gracias tanto a sus partidarios como a sus detractores. “Aprendí que no importa la izquierda, la derecha o el centro, todos somos humanos y en su mayoría estadounidenses (LOL) y tenemos un superpoder que aprecio y es la compasión”, escribió el jueves en la plataforma social X. “A los trolls... bueno, ustedes son una parte impactante de cómo la gente se forma a sí misma, ¡y todos ustedes me han hecho mucho más fuerte y me han engrosado la piel!”.

También hizo un último tapón para su cuenta de Cameo, donde graba mensajes de vídeo personalizados por 100 dólares. “Piensa en cualquier celebración o evento que se celebre este año. Resérvalos hoy”, escribió Santos, terminando el post con una serie de emojis de corazón.