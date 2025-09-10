Un mensaje de voz accidental fue clave para esclarecer la desaparición de una asistente de vuelo de American Airlines, reportada como desaparecida por su familia en marzo, según informaron las autoridades.

La policía de Texas declaró a medios como NBC News que Rana Nofal Soluri, de 47 años, residía en ese estado y desapareció durante uno de sus días libres, sin dejar rastro. Inicialmente, las autoridades entrevistaron a su compañero de vivienda, Dennis Day, quien aseguró no tener información sobre su paradero.

Sin embargo, al revisar una cámara de seguridad cercana a la residencia, los agentes lo identificaron cargando un objeto pesado mientras realizaba una llamada telefónica, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.

Posteriormente, las autoridades incautaron el teléfono de Day, donde hallaron pruebas que lo implicaban en la desaparición y confirmaban que Rana Nofal Soluri había sido asesinada.

Además, una llamada telefónica permitió identificar a una segunda sospechosa: Joni Thomas, de 62 años, amiga de Day, quien acudió para ayudarlo a trasladar el cadáver de la asistente de vuelo.

En un mensaje de voz interceptado por la policía, Day le suplicaba a Thomas: ‘Hey… ayúdame.’, ‘Ven y empújalo.’, y ‘Lo siento, te metí en esto’.

Al verse acorralado, Day confesó ante la policía que perdió el control durante una disputa con su compañera de piso y que la estranguló con sus propias manos, según consta en la orden de arresto. Los detalles de la disputa no fueron revelados.

Day también explicó que después del asesinato, cargó el cuerpo de Soluri en un contenedor de basura negro y lo transportó cerca de 70 millas hasta Bowie, donde lo abandonó sobre un puente.

Ambos, Day y Joni Thomas, están detenidos mientras continúa la pesquisa del caso.