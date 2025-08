( The Associated Press )

Little Rock, Arkansas. Un maestro admitió haber apuñalado mortalmente a una pareja que no conocía, mientras caminaban con dos de sus hijos en un parque estatal de Arkansas, informaron las autoridades el jueves, luego de una búsqueda de cinco días y cientos de confidencias que llevaron a su arresto.

La Policía Estatal arrestó el miércoles a Andrew James McGann, de 28 años, en una barbería en Springdale, aproximadamente a 30 millas (50 kilómetros) al norte del Parque Estatal Devil’s Den, según dijo la mayor Stacie Rhoads, comandante de la división de investigaciones criminales del departamento.

McGann enfrenta dos cargos de asesinato capital por la muerte de Clinton David Brink, de 43 años, y su esposa Cristen Amanda Brink, de 41 años, ocurrida el sábado. Está detenido sin derecho a fianza.

“Él indicó que cometió los asesinatos”, dijo Rhoads durante una conferencia de prensa el jueves. Al pedirle más detalles, agregó: “Yo lo calificaría como una confesión”.

El coronel de la Policía Estatal de Arkansas, Mike Hagar, indicó que las autoridades intentan determinar el motivo del ataque y que no hay razón para creer que McGann conocía a la pareja o a sus hijos.

Las autoridades señalaron que el esposo fue apuñalado primero, aproximadamente a media milla (0.8 kilómetros) dentro del parque, luego la madre llevó a sus hijas a un lugar seguro antes de regresar para ayudar a su esposo. Ella también fue apuñalada hasta morir.

No se ha informado si las niñas presenciaron la muerte de ambos padres.

McGann cooperó durante el arresto y admitió haber matado a la pareja poco después, dijo Rhoads. La policía también emparejó su ADN con sangre encontrada en la escena del crimen. El caso ha sido angustiante incluso para los oficiales.

“En mis 27 años en la Policía Estatal, este probablemente es uno de los más atroces que hemos tenido, especialmente por lo aleatorio del ataque”, afirmó Rhoads.

No obstante, las autoridades enfatizaron que McGann, quien no tiene antecedentes penales, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

El fiscal del condado de Washington, Brandon Carter, dijo que no sabía si McGann tiene abogado o si necesitará un defensor público. The Associated Press dejó mensajes en un número listado a nombre de McGann.

Avalancha de confidencias

Dos de las tres hijas de los Brink —de 7 y 9 años— estaban con ellos en la caminata del sábado, pero no resultaron heridas y ahora están al cuidado de familiares, según las autoridades.

La investigación comenzó cuando informaron los asesinatos a otro excursionista en el sendero.

La Policía Estatal recopiló fotos y videos de otros excursionistas que, aunque no presenciaron el ataque, estuvieron en el parque a la misma hora. También se publicó un boceto y una foto de una persona de interés vista de espaldas.

La policía luego logró identificar el vehículo del sospechoso, que tenía cinta adhesiva sobre la tablilla, mediante grabaciones de cámaras de vigilancia de casas y negocios cercanos al parque.

Una hora después de identificar a McGann como sospechoso, fue capturado en la barbería.

“Muchos piensan que hubo mucha planificación para ocultar su identidad, pero por otro lado, fue muy descuidado”, dijo Rhoads.

Carter indicó que el estado presentará a un jurado la opción de aplicar la pena de muerte contra McGann.

Enseñó en otros estados antes de llegar a Arkansas

McGann posee licencias docentes activas en Arkansas, Texas y Oklahoma, según los sitios web de certificación de esos estados. No hay infracciones ni suspensiones en sus expedientes públicos. The Associated Press contactó a las agencias educativas de los tres estados el jueves.

McGann fue puesto en licencia administrativa en la primavera de 2023 mientras trabajaba en la Escuela Primaria Donald en Flower Mound, Texas, “tras inquietudes relacionadas con el manejo del salón, juicio profesional y favoritismo hacia estudiantes”, indicó una portavoz del Distrito Escolar Independiente de Lewisville.

Sierra Marcum, madre de un niño que estuvo en la clase de cuarto grado de McGann, dijo que el maestro parecía “bastante frío” y “desinteresado en sus estudiantes”. Contó que su hijo regresó varias veces de la escuela molesto por el comportamiento del maestro, lo cual reportó a la directora.

McGann renunció a su puesto en Lewisville en mayo de 2023, según indicó el distrito.

También enseñó en un pequeño distrito escolar de Oklahoma desde el verano de 2024 hasta mayo de este año. Renunció para aceptar un trabajo en otro estado, de acuerdo con un comunicado de Sand Springs Public Schools, cerca de Tulsa. El distrito dijo que McGann pasó todas las verificaciones de antecedentes.

Las autoridades no han contactado al distrito de Sand Springs en relación con la investigación, dijo la portavoz del distrito, Lissa Chidester.

McGann aún no había comenzado su nuevo trabajo en el distrito escolar de Springdale, Arkansas, según informó el superintendente Jared Cleveland, quien añadió que no podían dar más información por tratarse de una investigación activa.

Víctimas acababan de llegar a Arkansas

La familia Brink se había mudado recientemente desde Dakota del Sur a la pequeña ciudad de Prairie Grove, en el noroeste de Arkansas. El servicio de agua fue instalado hace menos de dos semanas, informó el alcalde David Faulk.

Clinton Brink debía comenzar a trabajar el lunes como repartidor de leche en el área de Fayetteville, según su empleador, Hiland Dairy. Cristen Brink tenía licencia como enfermera en Montana y Dakota del Sur antes de mudarse.

La familia Brink dijo que la pareja murió “como héroes, protegiendo a sus hijas pequeñas”.

Devil’s Den es un parque estatal de 2,500 acres (1,000 hectáreas) cerca de West Fork, a unas 140 millas (220 kilómetros) al noroeste de Little Rock, la capital del estado. Los senderos del parque han estado cerrados desde el sábado.

Las autoridades aseguraron el jueves que no hay un patrón de violencia en los parques estatales.

“Algún día reabrirán el Parque Estatal Devil’s Den y yo estaré en el sendero cuando eso suceda”, afirmó Carter.