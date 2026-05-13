Fort Collins, Colorado. Empleados del aeropuerto de Denver no detectaron una falla de seguridad que permitió a un hombre escalar una valla perimetral y cruzar una pista donde murió atropellado por un avión con 231 personas a bordo, informaron las autoridades el martes.

El deceso subraya el desafío de mantener a los intrusos fuera de los grandes aeropuertos como el de Denver, que se extiende por 138 kilómetros cuadrados (53 millas cuadradas)—el doble del tamaño de Manhattan.

El intruso activó una alarma cuando cruzó hacia el aeropuerto en una zona remota a unos 3.2 kilómetros (2 millas) de la terminal la noche del viernes. Pero el personal de seguridad atribuyó erróneamente esa alarma a una manada de ciervos que estaba cerca y el aeropuerto no se enteró del intruso hasta que el piloto notificó a la torre de control que el avión había golpeado a alguien.

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Según las autoridades, el hombre de 41 años murió por suicidio. No se recuperó ninguna nota de la víctima y se determinó la causa de muerte con base en la investigación en el lugar, una revisión de registros y el examen post mortem, indicó Sterling McLaren, directora médica forense de la ciudad y el condado de Denver.

La colisión con el avión de Frontier Airlines mientras despegaba hacia Los Ángeles provocó un incendio en el motor que obligó a los pasajeros a evacuar por chorreras. Doce personas sufrieron lesiones leves y cinco fueron trasladadas a hospitales. Desde entonces, cuatro han sido dadas de alta, señaló el director ejecutivo del aeropuerto, Phillip Washington.

Un video en blanco y negro difundido por el aeropuerto muestra, a la distancia, una diminuta figura caminando hacia la pista con los brazos balanceándose. La persona cruza hacia la pista en un ligero ángulo y, segundos después, se ve al avión pasar a gran velocidad. Golpea a la persona con su motor derecho, que estalla en llamas al momento del impacto.

Esta imagen, provista por Jack Estenssoro, muestra a pasajeros desalojando el avión de Frontier Airlines tras la muerte de un hombre, quien fue atropellado durante el despegue, en el Aeropuerto Internacional de Denver, el 8 de mayo de 2026. ( The Associated Press )

Funcionarios federales notificaron al aeropuerto

Unos minutos antes de que el hombre escalara la valla de 2.4 metros (8 pies), se activó un sistema de radar terrestre en la zona que desencadenó una alarma. Un trabajador del aeropuerto, revisó una cámara de vigilancia y vio una manada de ciervos en esa misma área, pero no detectó en un principio al intruso, explicó Washington.

“La vista de la cámara alternaba entre la fauna y el individuo. Hay algunas zanjas en el área, así que la persona también quedó fuera de vista por un rato”, dijo Washington.

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El hombre recorrió unos 200 metros (650 pies) desde la valla hasta la pista y estuvo dentro del perímetro apenas dos minutos antes de ser golpeado por el avión de Frontier Airlines, que viajaba a 240 kilómetros por hora (150 mph) durante el despegue, dijo.

Controladores de tráfico aéreo enviaron a personal de emergencias al lugar después de ser notificados por el piloto sobre la colisión, dijeron representantes del aeropuerto en respuesta a preguntas de The Associated Press.

El aeropuerto se negó a entrar en detalles sobre sus procedimientos para lidiar con intrusos o con qué frecuencia ingresan al perímetro.

El avión de pasajeros número n646fr, de Frontier Airlines, se encuentra estacionado frente al centro de operaciones técnicas de la aerolínea junto con otros aviones que se preparan para operar al norte del Aeropuerto Internacional de Denver, el 9 de mayo de 2026, en Denver. ( The Associated Press )

El motor del avión causó la muerte del hombre, indicó McLaren. Lo describió como “un acto deliberado con un desenlace fatal previsible”.

El jefe de policía de Denver, Ron Thomas, dijo que los investigadores están en el proceso de ponerse en contacto con familiares y conocidos del hombre para obtener más información sobre sus motivaciones.

Los intrusos que vulneran los perímetros de los aeropuertos son un problema antiguo y habitual, quizá con decenas de casos al año en todo el país, dijo el experto en seguridad Jeff Price, quien fue subdirector de seguridad del aeropuerto de Denver en la década de 1990. El Aeropuerto Internacional de Denver está ubicado al noreste del centro de la ciudad y está rodeado por unos 58 kilómetros (unas 36 millas) de valla perimetral, que, según funcionarios del aeropuerto, se inspecciona de manera continua.

La gran mayoría de los intrusos en aeropuertos están intoxicados o simplemente “haciendo tonterías para ver si pueden lograrlo”, dijo Price, y añadió que por lo general no representan una amenaza real. A veces algún individuo salta la valla buscando demostrar una teoría conspirativa sobre una base de ovnis supuestamente ubicada en el aeropuerto, comentó.

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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) supervisa los programas de seguridad aeroportuaria, incluidos los requisitos de seguridad perimetral.

“No es tan difícil saltar la valla de un aeropuerto”, afirmó Price. “Cumplen con los estándares de la TSA, pero los estándares no son tan altos”.

Un avión de pasajeros de Frontier Airlines, matrícula N646FR, se encuentra estacionado fuera del centro de operaciones técnicas de la aerolínea junto a otros aviones en mantenimiento, al norte del Aeropuerto Internacional de Denver, el 9 de mayo de 2026, en Denver. ( The Associated Press )

Las vallas suelen medir de 2 a 4 metros (6 a 8 pies) de altura y tienen alambre de púas en la parte superior, explicó. Deben ser aprobadas por inspectores federales, pero no hay reglas establecidas sobre su construcción. Aeropuertos importantes como Denver también cuentan con sistemas de detección que incluyen cámaras y sensores de movimiento, señaló. Algunos sistemas detectan el impacto sísmico de personas al caer al suelo, dijo Price.

Evacuación bajo escrutinio

La persona murió en la pista norte-sur más oriental del aeropuerto y a por lo menos 2 kilómetros (1.25 millas) de cualquier edificio del aeropuerto. Campos vacíos y tierras de cultivo rodean al Aeropuerto Internacional de Denver en la mayoría de las direcciones. Árboles y estructuras distantes en el video mostraron que la persona se dirigía hacia el aeropuerto cuando cruzó la pista.

Por separado, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó el domingo que está recopilando información sobre la evacuación de la aeronave.

Un portavoz de la agencia dijo que se abriría una investigación si la agencia determina que fueron lesiones “graves”. Eso puede incluir que una persona requiera hospitalización por más de 48 horas, sufra una fractura o presente quemaduras de segundo o tercer grado que afecten a más del 5% de su cuerpo.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org.