La capacidad del presidente de la Cámara, Mike Johnson, para llevar a cabo la “jugada” del presidente Donald Trump para financiar el gobierno será puesta a prueba este martes, cuando la Cámara vote sobre un proyecto de ley para poner fin al cierre parcial del gobierno.

Johnson necesitará un apoyo casi unánime de su conferencia republicana para proceder a una votación final, pero tanto él como otros líderes del Partido Republicano se mostraron confiados durante una conferencia de prensa la mañana del martes en que lograrán el objetivo. Con asistencia perfecta, Johnson solo puede permitirse perder el voto de un republicano en votaciones estrictamente partidistas, aunque algunos legisladores habían amenazado con hacer fracasar el esfuerzo si sus prioridades no son incluidas.

Trump intervino a través de una publicación en redes sociales, advirtiendo: “NO puede haber CAMBIOS en este momento”.

“Trabajaremos juntos de buena fe para atender los asuntos que se han planteado, pero no podemos tener otro cierre largo, inútil y destructivo que perjudique tan gravemente a nuestro país, uno que no beneficiará ni a republicanos ni a demócratas. ¡Espero que todos voten SÍ!”, escribió Trump en su red social.

La medida pondría fin al cierre parcial del gobierno que comenzó el sábado, al financiar a la mayor parte del gobierno federal hasta el 30 de septiembre y al Departamento de Seguridad Nacional por un período de dos semanas, mientras los legisladores negocian posibles cambios para la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración del país — el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).