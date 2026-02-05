El precio de bitcoin continuó el jueves su desplome de varios meses, descendiendo otro 11% a 67,000 dólares, su nivel más bajo en 15 meses.

La criptomoneda original, presentada como “oro digital”, ha perdido el 46% de su valor desde el 6 de octubre, cuando alcanzó un máximo histórico de 126,210,50 dólares, según la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase. A las 10:30 de la mañana del jueves, su precio había caído a 67,245 dólares.

Después de la elección del presidente Donald Trump en noviembre de 2024, los precios de Bitcoin aumentaron durante la mayor parte de un año, en parte debido a las expectativas de los inversores de un gobierno más favorable a las criptomonedas en Washington.

Las empresas que permiten a los inversores comprar y vender criptomonedas, así como el creciente número de empresas que han hecho de la inversión en bitcoin su principal enfoque de negocio, también han sido duramente golpeadas en la reciente venta masiva.

Coinbase Global cayó un 9.1% y la plataforma de comercio en línea Robinhood Markets perdió un 8.1%. La empresa de minería de Bitcoin Riot Platforms bajó un 10%.

Strategy, la mayor de las llamadas empresas de tesorería de criptomonedas que recauda dinero exclusivamente para comprar bitcoin, se desplomó un 13%. La empresa, antes llamada MicroStrategy, informó en su sitio web que posee 713,502 bitcoins. Con los precios de compra promedio por encima de 76,000 dólares, significa que la empresa está en números rojos con la inversión. El jueves por la mañana, sus tenencias de bitcoin valían alrededor de 47,800 millones de dólares, menos de los 54,300 millones de dólares que Strategy dice que costaron.

American Bitcoin, en la que los hijos de Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., tienen una participación, cayó un 6.6% y ahora ha bajado más del 80% desde el 7 de octubre.

Otras empresas de criptomonedas relacionadas con Trump también han disminuido. El valor de mercado del token World Liberty Financial, o $WLFI, ha caído a alrededor de 3,250 millones de dólares desde más de 6,000 millones de dólares a mediados de septiembre, según coinmarketcap.com. Y el precio de una moneda meme nombrada en honor al presidente Trump, $TRUMP, es de 3,93 dólares, una fracción del precio de 45 dólares justo antes de su inicio en enero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.