Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos salió el jueves al rescate de los republicanos de Texas, permitiendo que las elecciones del próximo año se realicen de acuerdo con el plan de redistribución de distritos legislativos del estado, el cual favorece al Partido Republicano y fue promovido por el presidente Donald Trump, a pesar de un fallo de un tribunal inferior que indicaba que el mapa probablemente sea discriminatorio por motivos de raza.

Con el voto de los jueces conservadores, el tribunal tomó una decisión dividida ante la solicitud de emergencia que presentó Texas para una decisión rápida, ya que el proceso de inscripción en los nuevos distritos ya ha comenzado, además de que hay elecciones primarias programadas para marzo.

La orden de la Corte Suprema suspende el fallo de 2-1 que bloquea la implementación del mapa, al menos hasta que el máximo tribunal emita una decisión final en el caso. El juez Samuel Alito había bloqueado temporalmente la orden mientras la corte completa consideraba la apelación de Texas.

Los jueces pusieron en duda el fallo del tribunal de menor instancia que indicaba que la raza jugó un papel en el trazado del nuevo mapa, destacando en una declaración no firmada que los legisladores de Texas tenían “objetivos abiertamente partidistas”.

Por la disidencia, la jueza Elena Kagan escribió a nombre de los tres jueces liberales que sus colegas no deberían haber intervenido en este momento. Al hacerlo, señaló, “se asegura que muchos ciudadanos de Texas, sin una buena razón, serán colocados en distritos electorales debido a su raza. Y ese resultado, como esta corte lo ha declarado año tras año, es una violación de la Constitución”.

La votación en el máximo tribunal “da luz verde para que haya aún más redistribución de distritos, y envía un fuerte mensaje a los tribunales inferiores para que se mantengan al margen”, escribió Richard Hasen, experto en leyes electorales de la facultad de derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles, en el Election Law Blog.

Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales de menor instancia en casos de redistribución de distritos legislativos, más recientemente en Alabama y Luisiana, que se presentaron varios meses antes de las elecciones.

El mapa legislativo de Texas promulgado a mediados de año a instancias de Trump fue diseñado para dar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El intento de preservar una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desató una batalla nacional por la redistribución de distritos.

Texas fue el primer estado en cumplir con las demandas de Trump en lo referente a la redistribución de distritos, y Missouri y Carolina del Nort le siguieron con nuevos mapas que agregan un escaño republicano adicional cada uno. Para contrarrestar esos movimientos, los votantes de California aprobaron una iniciativa electoral para dar a los demócratas cinco escaños adicionales en ese estado.

El rediseño de mapas enfrenta impugnaciones judiciales en California y Missouri. Un panel de tres jueces permitió que se utilice el nuevo mapa de Carolina del Norte para las elecciones de 2026.

El gobierno federal ha interpuesto una demanda para bloquear los nuevos mapas en California, pero pidió a la Corte Suprema que mantenga la redistribución de distritos en Texas.