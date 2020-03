(The Associated Press)

Chicago. Los temores entre los estadounidenses de que ellos o sus seres queridos serán infectados por el coronavirus subieron drásticamente en el último mes, con dos terceras partes del país diciendo ahora que se sienten al menos algo preocupados por el COVID-19.

Es un alza considerable en relación con febrero, cuando menos de la mitad expresaron esos temores. Un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research concluyó que sólo 3 de cada 10 estadounidenses dijeron que no están preocupados en absoluto sobre el virus.

Y aunque el sondeo encontró que la mayoría dice que están tomando al menos algunas acciones para prevenir la diseminación de la enfermedad, los expertos dicen que también muestra que el país no está haciendo todo lo necesario para reducir las infecciones, como cancelar viajes.

"Algunas personas continúan viviendo sus vidas como siempre y eso tiene que cambiar rápidamente", dijo Caroline Pearson, vicepresidenta de NORC en la Universidad de Chicago y experta en políticas de salud. "Ahora tienen que hacer las cosas difíciles, no solamente las cosas fáciles que no perturban sus vidas".

El sondeo encontró que los adultos jóvenes tienen mayores preocupaciones sobre el coronavirus que los estadounidenses más viejos, con 43% de los adultos menores de 30 años diciendo que están muy preocupados, comparado con 21% de aquellos de 60 años o más. Pearson dijo que eso pudiera deberse a que los jóvenes pudieran sentirse más inseguros sobre empleos y seguros médicos o estar preocupados por familiares de más edad, como sus padres y abuelos.

La disparidad no se corresponde con la amenaza representada por el virus. Las muertes hasta la fecha en Estados Unidos reflejan la experiencia en otros países, con 4 de cada 5 muertes ocurriendo en personas de 5 años o más y ninguna muerte entre niños, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

Mientras que el sondeo concluyó que 3 de cada 10 estadounidenses dicen estar muy preocupados por la enfermedad, aproximadamente la misma proporción de estadounidenses dijeron que no están preocupados. Siete por ciento dijeron que no estaban tomando ninguna de las medidas que se les preguntaron en el sondeo, incluso lavarse las manos más frecuentemente y evitar los grupos grandes de personas.

Eso alarma a Libby Richards, una profesora de enfermería de la Universidad Purdue, que enseña cursos sobre salud de la población.

"Necesitamos que ese 33% cambie si vamos a mantener controlado esto lo más posible", dijo Richards.

El sondeo indicó que 9 de cada 10 estadounidenses dicen que se están lavando las manos más frecuentemente, aproximadamente 7 de cada 10 están evitando grupos grandes y unos 6 de cada 10 están evitando tocarse el rostro.