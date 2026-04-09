Washington. Las amenazas del presidente Donald Trump de acabar con Irán, “toda una civilización”, finalizaron con la moderación que los demócratas han practicado en su mayoría cuando se trata de cuestiones de destituirlo en su segundo mandato.

Por docenas, los demócratas salieron a decir que Trump no debería seguir en la Casa Blanca, ya sea a través del proceso de destitución o de la Enmienda 25, que permite al vicepresidente y al gabinete declarar que un presidente ya no es capaz de desempeñar el cargo.

Aunque Trump finalmente se retractó de su amenaza y acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán, el episodio puso de relieve las crecientes demandas para que los demócratas se opongan al presidente republicano en los términos más enérgicos posibles. Las llamadas sobre Irán inundaron las oficinas del Congreso, dijeron los legisladores.

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La amplitud del rechazo demócrata subrayó la gravedad de la amenaza apocalíptica de Trump a un país de más de 91 millones de personas. También sirvió para elevar las apuestas políticas internas para un conflicto que está lejos de terminar. La administración Trump se enfrenta a crecientes llamadas para testificar sobre la guerra y justificar sus demandas de cientos de miles de millones de dólares en nuevos gastos militares.

“Para empezar, un comandante en jefe que realmente tenga el control nunca se habría metido en este lío colosal”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en una conferencia de prensa el miércoles en Nueva York.

A corto plazo, tanto Schumer como el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, están rehuyendo la destitución y, en su lugar, presionan a los republicanos para que se unan a ellos y aprueben una legislación que obligaría a Trump a obtener la aprobación del Congreso antes de llevar a cabo más ataques contra Irán. Cualquier intento de destituir a Trump está condenado al fracaso mientras los republicanos controlen el Congreso.

Los demócratas de la Cámara de Representantes planean utilizar una breve sesión de la Cámara el jueves para pedir la rápida aprobación de la legislación sobre poderes de guerra, pero se espera que el liderazgo republicano anule ese intento.

“Seguiremos desatando la máxima presión sobre los republicanos para que pongan el deber patriótico por encima de la lealtad al partido y se unan a los demócratas para detener esta locura”, dijo Jeffries en una carta a los miembros demócratas el miércoles.

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En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la retórica de Trump como eficaz.

“Creo que fue una amenaza muy, muy fuerte del presidente de Estados Unidos lo que llevó al régimen iraní a arrodillarse y pedir un alto el fuego y aceptar la reapertura del estrecho de Ormuz”, declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Los llamadores atascan las líneas telefónicas del Congreso

Mientras presionan contra Trump, los demócratas responden a las preocupaciones de sus propias bases y electores. Las oficinas del Congreso fueron bombardeadas con llamadas telefónicas y correos electrónicos esta semana, en gran parte de personas alarmadas por la retórica del presidente.

En la Cámara, la oficina de la representante Suzan DelBene, demócrata de Washington, recibió una “tonelada” de llamadas y correos electrónicos el lunes y el martes, en su mayoría sobre Irán, pero también sobre impugnar a Trump o destituirlo desplegando la 25ª Enmienda, dijo un asistente que no estaba autorizado a discutir la situación interna de la oficina e insistió en el anonimato.

Cuando los empleados de su distrito en la oficina estatal se tomaron un descanso el martes, volvieron con 75 mensajes de voz sobre Irán una hora más tarde, dijo el ayudante.

“Los teléfonos de mi oficina no han dejado de sonar”, dijo la representante demócrata Maxine Dexter en una conferencia de prensa en Portland, instando a sus colegas a regresar inmediatamente a Washington.

La oficina de Dexter recibió el martes 257 llamadas más que nunca en un periodo de 24 horas desde que el equipo del legislador comenzó a llevar la cuenta.

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La oleada parecía ser orgánica, más que una campaña orquestada para presionar a los legisladores a actuar.

Mientras que grupos externos han estado circulando algunos puntos de discusión, incluyendo los detalles legales en torno a la invocación de la 25ª Enmienda, no ha habido un esfuerzo organizado para inundar las oficinas del Congreso con un mensaje estratégico, dijo un estratega demócrata familiarizado con la situación que insistió en el anonimato para discutir las conversaciones privadas.

Fue simplemente el “horror” de lo que decía Trump, dijo el estratega, y la magnitud de las amenazas del presidente, lo que parece haber desencadenado la movilización.

En la derecha política, varias figuras prominentes, incluida la excongresista Marjorie Taylor Greene, de Georgia, también sugirieron que Trump debería ser destituido a través de la 25ª Enmienda.

¿Los demócratas impulsarán la destitución?

Los demócratas impugnaron dos veces a Trump por acciones tomadas durante su primer mandato, pero fue absuelto en cada ocasión. Durante los últimos 16 meses han tratado de evitar este tipo de debates para centrar su mensaje de mitad de mandato en temas de actualidad, en lugar de oponerse a un presidente que ganó por un estrecho margen el voto popular.

Luego vino la amenaza de Trump el martes por la mañana de acabar con “toda una civilización”.

“Ya sea por su Gabinete o por el Congreso, el presidente debe ser destituido. Estamos jugando con el borde del abismo”, dijo la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, en las redes sociales.

Tales llamamientos a la destitución de Trump no cesaron tras su anuncio de alto el fuego.

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“Alto el fuego temporal o no, Trump ya ha cometido un delito evidente. El Congreso tiene que volver al trabajo y destituirlo antes de que haga más daño a nuestro país y al mundo”, dijo el representante Seth Moulton de Massachusetts, veterano de la guerra de Irak.

Los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y han rechazado fácilmente dos intentos anteriores de impugnar a Trump en su segundo mandato. Es posible que tengan que hacerlo de nuevo en las próximas semanas, ya que el representante John Larson, demócrata por Connecticut, ya ha presentado una resolución con un amplio abanico de 13 artículos de impugnación contra Trump.

En junio, 128 demócratas se unieron a todos los republicanos para presentar una resolución patrocinada por el representante Al Green, demócrata de Texas, para impugnar a Trump por un cargo de abuso de poder después de que lanzara ataques militares contra Irán sin solicitar primero la autorización del Congreso.

Una segunda resolución de destitución en diciembre generó una votación de 237-140, pero hubo señales de un cambio, con 47 demócratas que votaron “presente” en lugar de oponerse rotundamente a la resolución. Jeffries y otros líderes afirmaron que no se habían preparado las bases adecuadas para la destitución y que votarían “presente” sin dejar de centrarse en hacer la vida más asequible a los estadounidenses.

No está claro cómo Jeffries manejará las demandas de otro impulso de juicio político. Pero los líderes demócratas están celebrando una llamada el viernes con los miembros del Comité Judicial de la Cámara que se centra en “la rendición de cuentas de la administración Trump y la 25ª Enmienda.”

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Otros demócratas también han centrado su atención en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y han dicho que también debería ser destituido. Hegseth ha defendido las acciones de Estados Unidos contra Irán y ha dicho que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían logrado una “victoria militar en V mayúscula” y que el ejército iraní ya no suponía una amenaza significativa para las fuerzas estadounidenses o para la región.

La representante demócrata Yassamin Ansari, cuya familia huyó de Irán a Estados Unidos, fue una de las que pidió la destitución de Hegseth. Dijo que se sentía “momentáneamente aliviada” de que los civiles en Irán no se enfrentaran a la amenaza de destrucción generalizada de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.