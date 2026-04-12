JUNEAU, Alaska (AP) - Durante años, una parte popular de muchos cruceros en el sureste de Alaska ha sido navegar por Tracy Arm, un largo y estrecho fiordo marcado por montañas escarpadas, cascadas brillantes y glaciares.

Pero esta temporada, las principales compañías de cruceros se la saltan. El verano pasado, un enorme corrimiento de tierras hizo que partes de un glaciar cayeran al agua, generó un tsunami y empujó una ola a lo alto de la pared montañosa opuesta. Varias de las compañías que renunciaron al crucero alegaron problemas de seguridad en las peligrosas laderas.

“Tracy Arm es la princesa majestuosa, la reina de los fiordos”, afirma el agente de viajes Nate Vallier.

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El destino que las compañías de cruceros y excursiones han elegido como alternativa -el cercano Endicott Arm y el glaciar Dawes- “sigue siendo bello, pero no es lo mismo”, afirma.

Tracy Arm, al sureste de Juneau, es un fiordo de unos 50 kilómetros que alberga dos glaciares de marea -el Sawyer Norte y el Sawyer Sur- y fauna salvaje, como focas y osos.

A primera hora del 10 de agosto de 2025, un corrimiento de tierras que se originó en lo alto de una ladera por encima de la punta del Sawyer Sur, cerca de la cabecera del fiordo, hizo que el agua subiera más de un cuarto de milla (más de medio kilómetro) por la pared de la montaña opuesta al corrimiento y saliera por Tracy Arm.

Según las autoridades, no había barcos en el fiordo y no se registraron muertos ni heridos. Pero los kayakistas que acampaban en una isla cercana a la confluencia de los brazos Tracy y Endicott vieron arrastrado gran parte de su equipo por las aguas.

El sureste de Alaska, rodeado en gran parte por una selva lluviosa templada, no es ajeno a los corrimientos de tierra. Y aunque se sabe desde hace tiempo que la red de fiordos de la región de Tracy Arm es propensa a los desprendimientos, la ladera que falló no se había identificado como un peligro activo antes del derrumbe del verano pasado, según Gabriel Wolken, director del programa estatal de riesgos climáticos y de hielo.

Los científicos trabajan para comprender no sólo qué causó el derrumbe del talud, sino también qué otros peligros pueden existir en el fiordo, explicó.

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La zona sigue siendo inestable, dijo Steven Sobieszczyk, portavoz del Servicio Geológico de EE.UU.. Las zonas de deslizamiento de tierras empinadas siguen cambiando durante años después de un deslizamiento inicial, dijo por correo electrónico.

“Se esperan desprendimientos de rocas continuos y deslizamientos a pequeña escala de la cicatriz expuesta del corrimiento de tierras, que podrían afectar al agua y provocar un futuro tsunami localizado”, dijo.

Las principales compañías de cruceros, entre ellas Holland America, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean, respondieron a las preguntas de The Associated Press diciendo que sustituyen la visita a Tracy Arm por Endicott Arm. MSC Cruises, Virgin Voyages y la compañía regional de viajes Allen Marine también están haciendo Endicott y Dawes Glacier en su lugar. Norwegian Cruise Line dijo que no tiene viajes que naveguen por Tracy Arm.

Endicott ya ha sido una parada para algunos buques anteriormente y una alternativa cuando las condiciones en Tracy Arm, como el exceso de hielo, han sido inseguras.

Vallier, propietario de Alaska Travel Desk, dijo que le hubiera gustado que las compañías de cruceros avisaran a los viajeros con más antelación de los cambios de itinerario.

Tras salir de Seattle, los primeros buques de la temporada llegarán el 21 de abril a Ketchikan y a Juneau la semana siguiente.

Para muchos turistas, ver un glaciar -sobre todo si es dinámico y está en proceso de formación- es una de las cosas más deseadas, y eso es lo que ha hecho que Tracy Arm sea tan popular. Aunque el glaciar de Mendenhall, en Juneau, es una de las principales atracciones de la capital y puerto de cruceros, muchos visitantes lo ven desde el otro lado de un gran lago, y ha disminuido o desaparecido por completo de la vista desde algunos miradores.

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Kimberly Lebeda, de Wichita, Kansas, se entusiasmó cuando reservó billetes para una excursión a Tracy Arm para su familia el año pasado. Lebeda, que investiga las zonas que visita, dice que le convenció el paisaje.

Pero la noche antes de la parada, les dijeron que, debido al hielo en Tracy Arm, subirían por Endicott en su lugar. Su familia y otras personas que habían reservado la excursión bajaron del barco y subieron a una embarcación más pequeña con ventanas de cristal, abundantes asientos y aperitivos. Vieron focas sobre témpanos de hielo, cascadas y “una pared de hielo” que se desprendía del glaciar Dawes.

Lo calificó de “algo increíble de presenciar”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.