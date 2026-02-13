DENVER. Cuatro personas murieron después de que una avioneta se estrellara el viernes en una montaña cerca de Steamboat Springs, una estación de esquí en Colorado, informaron las autoridades.

Un Epic E1000, un avión turbohélice de seis asientos, se estrelló alrededor de las 00:20 con cuatro personas a bordo, informó la Administración Federal de Aviación (FAA). Cuatro personas murieron en el lugar, indicó el forense del condado de Routt, Mitch Locke.

La avioneta se estrelló en una zona muy remota de Emerald Mountain, una montaña con senderos para senderismo y ciclismo justo al otro lado del río Yampa desde Steamboat Springs, informó el sheriff del condado de Routt, Doug Scherar.

La avioneta se estrelló en terreno montañoso en circunstancias desconocidas, según información preliminar, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Tanto la FAA como la NTSB informaron que están investigando el accidente.

La avioneta está registrada a nombre de ALS Aviation LLC en Franklin, Tennessee. Los registros comerciales de Tennessee no indican una persona de contacto para la compañía.