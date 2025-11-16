Una yola de madera, que se cree transportaba migrantes hacia Estados Unidos naufragó en aguas turbulentas cerca de San Diego, dejando al menos cuatro muertos y cuatro hospitalizados, informó la Guardia Costera el sábado.

La Patrulla Fronteriza encontró la embarcación en la rompiente frente a Imperial Beach la noche del viernes. Seis personas fueron encontradas en la playa poco antes de la medianoche; una de ellas fue declarada muerta y otra fue rescatada tras ser encontrada bajo la embarcación.

Aproximadamente dos horas después, las autoridades recibieron un reporte de una persona en el agua cerca del muelle de Imperial Beach. Un equipo de la Guardia Costera respondió y encontró a tres personas en el océano, todas sin vida.

La Guardia Costera informó el sábado que continuaba la búsqueda de otras personas que pudieran haber estado a bordo.

Varios de los sobrevivientes afirmaron ser de nacionalidad mexicana, mientras que otros permanecieron sin identificar, indicó la agencia. Una persona fue entregada al Departamento de Seguridad Nacional. “Nuestros equipos y agencias asociadas respondieron de inmediato, pero este caso demuestra los graves riesgos que corren los inmigrantes que intentan ingresar a Estados Unidos por mar en embarcaciones inestables”, declaró el capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera.

Un fuerte sistema de tormentas azotó el sur de California durante el fin de semana, lo que provocó alertas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La embarcación era una panga, una lancha de pesca abierta, de uno o dos motores, que también suelen utilizar los traficantes de personas.

Los migrantes recurren cada vez más a la arriesgada alternativa que les ofrecen los traficantes: viajar por mar para evitar las fronteras terrestres fuertemente vigiladas, incluso frente a la costa de California. Las pangas salen de México en plena noche y a veces navegan cientos de kilómetros hacia el norte.

En los últimos años se han registrado varios incidentes de embarcaciones de migrantes que han zozobrado en su ruta hacia California.

En mayo, al menos tres personas murieron cuando una panga volcó frente a la costa, a unos 56 km al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. En 2023, ocho personas murieron cuando dos embarcaciones de tráfico de migrantes se acercaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla y una de ellas zozobró en el oleaje. Fue uno de los incidentes de tráfico marítimo más mortíferos en aguas de la costa estadounidense.

En 2022, un juez federal condenó a un hombre de San Diego a 18 años de prisión por pilotar una pequeña embarcación sobrecargada con 32 migrantes que se partió en dos debido al fuerte oleaje frente a la costa, causando la muerte de tres personas y heridas a más de dos docenas.

A nivel mundial, casi 9,000 personas murieron el año pasado intentando cruzar fronteras, según la agencia de la ONU para las migraciones. El número de fallecidos marcó un récord por quinto año consecutivo.

El Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la ONU estima que el número de muertos y desaparecidos en el Mediterráneo central superó los 24,506 entre 2014 y 2024, muchos de ellos perdidos en el mar. El proyecto indica que la cifra podría ser mayor, ya que muchas muertes no se registran.