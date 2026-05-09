MIAMI. Un jurado de Florida declaró culpables el viernes a cuatro hombres de conspiración por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, cuya muerte provocó una gran conmoción en la nación caribeña.

Según la fiscalía estadounidense, el sur de Florida sirvió como centro de operaciones para planificar y financiar el complot para derrocar a Moïse y reemplazarlo con alguien elegido por los conspiradores.

Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages fueron declarados culpables de conspirar para asesinar o secuestrar al presidente electo de Haití y de brindar apoyo material al complot. También fueron declarados culpables de violar la Ley de Neutralidad de Estados Unidos y podrían enfrentar cadena perpetua.

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“Estos acusados buscaban poder, influencia y lucro a través de la violencia”, declaró en un comunicado Jason Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida. “Apoyaron una conspiración que trascendió fronteras, desestabilizó a una nación amiga y culminó con el asesinato de un presidente en funciones. El jurado se pronunció y el estado de derecho respondió.”

Los fiscales argumentaron que los hombres tenían en mente a su propio líder y esperaban enriquecerse con un nuevo gobierno.

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando cerca de dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos, atacaron su casa cerca de Puerto Príncipe. Su esposa, Martine, resultó herida durante el ataque y fue trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento. Mientras tanto, en Haití, los líderes de las pandillas se han vuelto cada vez más violentos y poderosos.

Martine Moïse fue la primera testigo en el juicio, que comenzó en marzo en el tribunal federal de Miami, y describió, a través de un intérprete de criollo, cómo se despertó con el sonido de disparos pasada la medianoche. Le contó a los miembros del jurado que se volvió hacia su esposo, que estaba en la cama junto a ella, para preguntarle qué sucedía.

“Cariño, estamos muertos”, respondió Jovenel Moïse, según el testimonio de su esposa.

Ortiz e Intriago eran directivos de la Academia Federal de la Unidad Antiterrorista y de la Seguridad de la Unidad Antiterrorista, conocidas colectivamente como CTU, y Veintemilla era directivo de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían su sede en el sur de Florida.

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Christian Sanon, ciudadano haitiano-estadounidense, fue inicialmente el favorito de los conspiradores para reemplazar a Moïse. Solages era representante de la CTU en Haití y coordinaba con Sanon y otros, según informaron las autoridades. Sanon será juzgado en una fecha posterior.

Durante el juicio, los abogados defensores argumentaron que la investigación del asesinato fue un desastre y que los cuatro fueron manipulados para asumir la culpa de un golpe interno. Afirmaron que los hombres creían tener una orden judicial legítima firmada por un juez haitiano y que estaban liberando a Haití de Moïse, quien había excedido el tiempo permitido en el poder.

Al menos otras cinco personas se han declarado culpables de la conspiración y cumplen cadena perpetua.

Por otra parte, 20 personas, entre ellas 17 soldados colombianos, enfrentan cargos en Haití. La violencia de pandillas, las amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas han estancado una investigación en curso.