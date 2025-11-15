CARBONDALE, Kansas. Cuatro agentes del orden público resultaron heridos de bala la mañana del sábado mientras respondían a una llamada en una residencia en una zona rural al sur de Topeka, Kansas.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:30 a. m. Tres agentes del sheriff del condado de Osage y un patrullero de la Patrulla de Caminos de Kansas resultaron heridos, informó Melissa Underwood, portavoz de la Oficina de Investigación de Kansas (KBI).Su estado de salud es “aún delicado”, indicó Underwood.

Un sospechoso falleció a causa de las heridas de bala, informaron líderes de la KBI y de la Patrulla de Caminos estatal. Otro hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital; su estado es estable, según las autoridades.

Los agentes respondían a un incidente de violencia doméstica al norte de Carbondale. Se encontraban en el lugar desde hacía varios minutos cuando se desató el tiroteo. La zona del tiroteo es una región rural cercana a la Carretera Federal 75.

No existe ninguna amenaza para la población, afirmó Underwood.