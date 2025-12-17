Cuatro republicanos centristas se apartaron el miércoles del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y firmaron una petición liderada por los demócratas que obligará a la Cámara a votar sobre la extensión por tres años de un subsidio que reduce los costos del seguro de salud para millones de estadounidenses.

La sorprendente medida se produce después de que los líderes republicanos de la Cámara avanzaran con un proyecto que no aborda las crecientes primas mensuales que millones de personas pronto enfrentarán, ya que los créditos fiscales para quienes compran seguros a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiran a fin de año.

Los demócratas, liderados por el líder de la minoría Hakeem Jeffries de Nueva York, necesitaban 218 firmas para forzar una votación en el pleno sobre su proyecto, que extendería los subsidios por tres años.

Los representantes republicanos Brian Fitzpatrick, Robert Bresnahan y Ryan Mackenzie, todos de Pensilvania, y Mike Lawler de Nueva York firmaron el miércoles por la mañana, alcanzando el umbral de los 218.

Una votación podría realizarse tan pronto como en enero. según las reglas de la Cámara.

“Desafortunadamente, es el liderazgo de la Cámara el que ha forzado este resultado”, declaró Fitzpatrick en un comunicado.

Orígenes de la revuelta republicana

La revuelta contra el liderazgo republicano se produjo después de días de conversaciones centradas en los subsidios de atención médica.

Johnson, republicano por Luisiana, había discutido permitir que más legisladores republicanos políticamente vulnerables tuvieran la oportunidad de votar sobre proyectos que extenderían temporalmente los subsidios mientras también se agregaban cambios como límites de ingresos para los beneficiarios. Pero después de días de discusiones, el liderazgo se alineó con el ala más conservadora de la conferencia del partido, que ha criticado los subsidios por apuntalar un mercado fallido de la Ley de Cuidado Asequible, ampliamente conocida como “Obamacare”.

Los republicanos de la Cámara avanzaron el miércoles con un paquete de atención médica de más de 100 páginas sin los subsidios, centrándose en cambio en propuestas republicanas diseñadas para expandir las opciones de cobertura de seguros para pequeñas empresas y trabajadores independientes.

Fitzpatrick y Lawler intentaron agregar una extensión temporal de los subsidios al proyecto de ley, pero no se les permitió.

“Nuestra única solicitud fue una votación en el pleno sobre este arreglo, para que la voz del pueblo estadounidense pudiera ser escuchada sobre este tema. Esa solicitud fue rechazada. Luego, a petición del liderazgo de la Cámara, yo, junto con mis colegas, presentamos múltiples enmiendas y testificamos extensamente sobre esas enmiendas”, dijo Fitzpatrick. “El liderazgo de la Cámara luego decidió rechazar cada una de estas enmiendas.

“Como he dicho muchas veces, la única política que es peor que una extensión limpia de tres años sin ninguna reforma, es una política de expiración completa sin ningún puente”, indicó Fitzpatrick.

Lawler, en una publicación en redes sociales, dijo de manera similar que “el fracaso del liderazgo” para permitir una votación lo dejó sin “otra opción” que firmar la petición. Instó a Johnson a llevar el plan a una votación inmediata en el pleno.

El camino por delante es incierto

Incluso si el proyecto de subsidios pasara en la Cámara, lo cual está lejos de ser seguro, enfrentaría dificultades en el Senado liderado por los republicanos.

Los republicanos la semana pasada votaron en contra de una extensión de tres años de los subsidios y propusieron una alternativa que también fracasó. Pero en un signo alentador para los demócratas, cuatro senadores republicanos cruzaron las líneas del partido para apoyar su propuesta.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, argumentó en contra de la extensión demócrata como “un intento de disfrazar el verdadero impacto de los crecientes costos de atención médica de Obamacare”.