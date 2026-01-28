Como continuación de la propuesta del presidente Donald Trump a los estadounidenses sobre la asequibilidad y la economía en su administración, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Casa Blanca celebran el próximo lanzamiento de un programa que consideran un hito clave: las “Cuentas Trump”.

Las Cuentas Trump, que son una disposición de la legislación fiscal del presidente, darían 1,000 dólares a cada recién nacido, siempre que sus padres abran una cuenta. Luego, diversas empresas privadas invierten ese dinero en el mercado de valores y el niño puede acceder a él cuando cumpla 18 años.

El Departamento del Tesoro realizará el miércoles un evento que reunirá a una variedad de políticos y celebridades —desde el senador republicano de Texas Ted Cruz hasta la rapera Nicki Minaj— para hablar del programa y su posible impacto en la economía. Los simpatizantes de las Cuentas Trump han dicho que son una forma de ayudar a los niños de hogares de bajos ingresos a acumular riqueza.

Esto es lo que necesitas saber sobre las Cuentas Trump y cómo reclamarlas.

¿Qué es una Cuenta Trump?

Es una nueva herramienta de ahorro donde el dinero se invierte en el mercado de valores en nombre de un niño. El menor no puede acceder al dinero hasta que cumpla 18 años y solo puede usarlo para propósitos específicos, como pagar su matrícula escolar, iniciar un negocio o hacer un pago inicial en una casa.

Una vez que un padre abra una cuenta, el Departamento del Tesoro aportará 1,000 para los recién nacidos. El dinero será gestionado por bancos privados y corredurías, que deberán invertirlo en fondos de índice de acciones de Estados Unidos que sigan el mercado de valores y cobren a las cuentas no más del 0.10% en tarifas anuales.

Los padres pueden aportar hasta 2,500 dólares anualmente en ingresos antes de impuestos, de manera similar a como lo hacen para las cuentas de jubilación. Los empleadores de los padres, familiares, amigos, gobiernos locales y grupos filantrópicos también pueden contribuir. Las contribuciones anuales están limitadas a 5,000 dólares, pero las de gobiernos y organizaciones benéficas no cuentan para ese total.

¿Quién recibe los 1,000 dólares?

Como parte del lanzamiento de la iniciativa, también se anima a los padres de niños mayores a abrir cuentas, pero no recibirán el bono de $1,000. Ese dinero está reservado solo para los bebés nacidos durante los años naturales del gobierno de Trump.

Para hacerse acreedor a la suma inicial de 1,000 dólares, un bebé debe ser ciudadano estadounidense, tener un número de Seguro Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Cualquier padre puede abrir una cuenta para un niño que califique, independientemente del estatus migratorio del progenitor.

Es importante señalar que el niño no podrá acceder al dinero hasta que cumpla 18 años, excepto en circunstancias inusuales, por lo que no puede ser utilizado para solventar gastos inmediatos. Y los retiros de las cuentas estarán sujetos a impuestos.

¿Qué pasa con los niños mayores?

Los niños nacidos antes de 2025 no calificarán para el incentivo de 1,000 dólares, pero los padres pueden abrir cuentas para ellos siempre que tengan menos de 18 años. Los padres también pueden invertir hasta 2.500 antes de impuestos para esos niños.

En diciembre, los multimillonarios Michael y Susan Dell anunciaron una donación de 6,250 millones de dólares que permitirá que algunos niños de 10 años o menos reciban 250 dólares como inversión inicial si sus padres abren una cuenta. Ese dinero está reservado para los menores que viven en códigos postales con un ingreso familiar medio de 150,000 dólares o menos y que no recibirán el estímulo inicial de 1,000 dólares del Tesoro.

Unas semanas después, el fundador de un fondo de cobertura, Ray Dalio, y su esposa Barbara, prometieron 75 millones de dólares para niños menores de 10 años en Connecticut, donde vive Dalio. Eso equivaldría a 250 dólares para 300,000 niños que vivan en códigos postales que califiquen. Esas grandes contribuciones son parte de un esfuerzo del Departamento del Tesoro —llamado el “Desafío de los 50 Estados” por el secretario Scott Bessent— para alentar a donantes filantrópicos adinerados a contribuir.

Otras corporaciones que participan en el programa son Uber, MasterCard, BlackRock, Visa y Charles Schwab, según el sitio web de las Cuentas Trump.

¿Cómo abro una Cuenta Trump para mis hijos?

Las cuentas no estarán abiertas para contribuciones hasta julio de 2026, pero los padres de los menores elegibles pueden inscribirse usando el Formulario 4547 del Servicio Interno de Impuestos. Los padres pueden completar el formulario en su declaración de impuestos de este año o cuando la administración abra un portal en línea este verano, según el sitio web de las Cuentas Trump.

Para que un niño reciba el dinero, es necesario registrarse para una Cuenta Trump. En mayo, los padres que se inscriban recibirán información sobre cómo terminar de abrir las cuentas.

¿Cuál es la idea detrás de las cuentas?

Los defensores de las cuentas dicen que quieren introducir a más personas en el mercado de valores y dar la oportunidad de beneficiarse de él incluso a los niños nacidos en la pobreza. También afirman que las cuentas refuerzan el capitalismo en un momento en que los candidatos abiertamente socialistas adquieren más popularidad.

Alrededor del 58% de los hogares en Estados Unidos poseían acciones o bonos en 2022, según la Comisión de Bolsa y Valores, aunque el 1% más rico poseía casi la mitad del valor de las acciones en ese mismo año.

Antes de que Trump creara las cuentas, California, Connecticut y el Distrito de Columbia realizaban pruebas piloto de programas de “bonos para bebés”, similares a las Cuentas Trump en algunos aspectos. Otros estados, como Maryland, estudian distintos programas.

Pero dichos programas están dirigidos a jóvenes que crecen en la pobreza o en hogares de acogida, además de niños que perdieron a un padre por COVID-19. Los niños más ricos no se benefician. También son gestionados por el estado, no por empresas de inversión privadas.

¿Qué dicen los críticos?

Los críticos señalan que las cuentas hacen poco para ayudar a los niños en sus primeros años, cuando son más vulnerables y propensos a estar en la pobreza. Tampoco compensan los recortes que el gobierno de Trump y los republicanos del Congreso han hecho a otros programas que benefician a los jóvenes y sus familias, como la asistencia alimentaria y Medicaid. Los republicanos crearon las cuentas en la misma ley fiscal de Trump que redujo el gasto para algunos de esos programas.

Los críticos dicen que, aun con la contribución del gobierno, las Cuentas Trump ampliarán la brecha de riqueza. Las familias adineradas que pueden permitirse hacer la contribución máxima antes de impuestos a las cuentas obtendrán los mayores beneficios. Las familias pobres que no pueden permitirse reservar dinero para las cuentas se beneficiarán menos. Suponiendo un retorno del 7%, los 1,000 dólares en dinero inicial crecerían a aproximadamente 3,570 en 18 años.