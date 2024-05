NUEVA YORK. Donald Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente en ser condenado por delitos graves al ser hallado culpable por un jurado de Nueva York de falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016, mediante pagos de dinero por el silencio de una actriz porno que dijo que ambos tuvieron relaciones sexuales.

Los miembros del jurado condenaron a Trump por los 34 cargos tras deliberar durante 9.5 horas. Mientras se leía el veredicto, Trump se sentó en el tribunal con cara de piedra, mirando hacia abajo.

El veredicto es un asombroso ajuste de cuentas legal para Trump y le expone a una posible pena de prisión en la ciudad donde sus manipulaciones de la prensa sensacionalista le ayudaron a catapultarse de magnate inmobiliario a estrella de realitys de televisión y, en última instancia, a presidente. En su intento de volver a la Casa Blanca en las elecciones de este año, la sentencia pone a prueba una vez más la disposición de los votantes a aceptar el comportamiento transgresor de Trump.

Se espera que Trump apele rápidamente el veredicto y se enfrente a una dinámica incómoda al intentar volver a la campaña electoral como delincuente convicto. Por ahora no hay mítines de campaña en el calendario, aunque se espera que celebre actos de recaudación de fondos la próxima semana. El juez Juan Merchan programo la audiencia de sentencia contra el expresidente para el 11 de julio.

Los cargos de falsificación de registros de negocios conllevan hasta cuatro años entre rejas, aunque los fiscales no han dicho si tienen intención de pedir la cárcel, y no está claro si el juez -que anteriormente en el juicio advirtió de penas de cárcel por violaciones de la orden de mordaza- impondría ese castigo incluso si se le pidiera. La condena, e incluso el encarcelamiento, no impedirán que Trump siga aspirando a la Casa Blanca.

Trump se enfrenta a otras tres acusaciones por delitos graves, pero el caso de Nueva York puede ser el único que llegue a una conclusión antes de las elecciones de noviembre, lo que añade importancia al resultado. Aunque las implicaciones jurídicas e históricas del veredicto son evidentes, las consecuencias políticas no lo son tanto, dado su potencial para reforzar en lugar de remodelar opiniones ya endurecidas sobre Trump.

Para otro candidato en otro momento, una condena penal podría condenar una carrera presidencial, pero la carrera política de Trump ha perdurado a través de dos procesos de destitución, acusaciones de abuso sexual, investigaciones sobre todo, desde posibles vínculos con Rusia a conspirar para anular unas elecciones, y tramas personalmente salaces, incluida la aparición de una grabación en la que se jactaba de agarrar los genitales de las mujeres.

Además, las acusaciones generales del caso han sido conocidas por los votantes durante años y, aunque chabacanas, son ampliamente consideradas menos graves que las acusaciones a las que se enfrenta en otros tres casos en los que se le acusa de subvertir la democracia estadounidense y malversar secretos de seguridad nacional.

Aun así, es probable que el veredicto dé al presidente Joe Biden y a sus colegas demócratas espacio para afinar los argumentos de que Trump no es apto para el cargo, al tiempo que proporciona forraje para que el presunto candidato republicano avance en sus afirmaciones sin fundamento de que es víctima de un sistema de justicia penal que insiste en que está políticamente motivado en su contra.

Trump mantuvo durante todo el juicio que no había hecho nada malo y que el caso nunca debería haberse iniciado, despotricando contra los procedimientos desde el interior del tribunal -donde estuvo acompañado por un desfile de aliados republicanos de alto perfil- y acumulando multas por violar una orden de silencio con comentarios incendiarios fuera de la corte sobre los testigos.

El primer juicio penal de un expresidente estadounidense siempre supuso una prueba única para el sistema judicial, no solo por la prominencia de Trump, sino también por sus incesantes ataques verbales contra los fundamentos del caso y sus participantes. Pero el veredicto del jurado de 12 personas marcó un repudio a los esfuerzos de Trump por socavar la confianza en el proceso o por impresionar potencialmente al panel con una muestra de apoyo del Partido Republicano.

El juicio involucró cargos de que Trump falsificó registros de negocios para encubrir pagos de dinero por silencio a Stormy Daniels , la actriz porno que dijo que tuvo relaciones sexuales con el casado Trump en 2006.

El pago de 130,000 dólares fue realizado por el ex abogado y fijador personal de Trump, Michael Cohen, para comprar el silencio de Daniels durante las últimas semanas de la carrera de 2016 en lo que los fiscales alegan que fue un esfuerzo para interferir en las elecciones. Cuando Cohen fue reembolsado, los pagos se registraron como gastos legales, lo que según los fiscales fue un intento ilegal de enmascarar el verdadero propósito de la transacción. Los abogados de Trump sostienen que fueron pagos legítimos por servicios legales.

Trump ha negado el encuentro sexual, y sus abogados argumentaron durante el juicio que su estatus de celebridad, particularmente durante la campaña de 2016, lo convirtió en un objetivo de extorsión. Han dicho que los acuerdos de dinero por silencio para enterrar historias negativas sobre Trump estaban motivados por consideraciones personales, como el impacto en su familia y su marca como hombre de negocios, no políticas. También