El plan del presidente Donald Trump de colocar armas en el espacio, presentado como un programa de defensa antimisiles denominado “Cúpula Dorada para Estados Unidos”, costará 1.2 billones de dólares durante un período de 20 años, según un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una suma mucho mayor que los 175,000 millones que el mandatario mencionó el año pasado.

El reporte de la agencia presupuestaria no partidista, publicado el martes, es descrito como “un enfoque ilustrativo, más que una estimación de una propuesta específica de la Administración”.

El sistema futurista fue ordenado por Trump mediante un decreto emitido durante su primera semana en el cargo. En ese momento, afirmó que esperaba que el sistema estuviera “plenamente operativo antes del final de mi mandato”, que concluye en enero de 2029.

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“En los últimos 40 años, en lugar de disminuir, la amenaza de las armas estratégicas de próxima generación se ha vuelto más intensa y compleja con el desarrollo, por parte de adversarios pares y casi pares, de sistemas de lanzamiento de próxima generación”, declaró Trump en su orden ejecutiva, al justificar la necesidad del sistema de defensa antimisiles.

Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso se basan, en parte, en la falta de detalles del Departamento de Defensa sobre el tipo y la cantidad de sistemas que se desplegarán, lo que, según el reporte, “hace imposible estimar el costo a largo plazo” del sistema Cúpula Dorada.

El concepto del sistema de misiles está inspirado, al menos en parte, en las defensas multinivel de Israel, a menudo denominadas colectivamente “Cúpula de Hierro”, que han desempeñado un papel clave en su defensa frente al fuego de cohetes y misiles de Irán y de grupos armados aliados de la República Islámica mientras lleva adelante la guerra contra Irán junto con Estados Unidos.

La Cúpula Dorada de Estados Unidos está diseñada para incluir sistemas terrestres y espaciales capaces de detectar, interceptar y detener misiles en todas las principales etapas de un posible ataque.

El Congreso ya ha aprobado aproximadamente 24,000 millones de dólares para la iniciativa de defensa antimisiles mediante la enorme medida republicana de impuestos y gastos que se promulgó el verano pasado.

El general Michael A. Guetlein, director del proyecto Cúpula Dorada, testificó el mes pasado sobre sus costos. Dijo a los legisladores que varios grupos que estiman los costos “simplemente toman el costo de un sistema heredado y lo multiplican y obtienen estos números realmente grandes y dicen: bueno, eso debe ser”.

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“Eso no es lo que está haciendo la Cúpula Dorada”, dijo el general de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. “Estamos totalmente enfocados en la asequibilidad”.

El senador demócrata por Oregon Jeff Merkley, quien solicitó la estimación a la Oficina de Presupuesto del Congreso, dijo en respuesta al reporte que el proyecto de defensa antimisiles “no es más que un enorme regalo a los contratistas de defensa pagado íntegramente por los estadounidenses trabajadores”.

En mayo pasado, el presidente afirmó que la Cúpula Dorada costaría 175,000 millones de dólares. La agencia presupuestaria estimó el año pasado que tan solo los componentes espaciales de la Cúpula Dorada podrían costar hasta 542,000 millones durante los próximos 20 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.