Un mexicano ganó la lotería en Illinois y lo que parecía un sueño, se transformó en una pesadilla bancaria.

El hombre, que vive en Arizona sin estatus legal, aseguró que al depositar su premio en una sucursal de Chase Bank surgieron problemas que lo dejaron sin acceso al dinero durante meses.

El problema para un inmigrante indocumentado al cobrar la lotería

De acuerdo con Telemundo Chicago Responde, el migrante compró dos boletos instantáneos de $10. Uno de ellos, del juego Crossword, resultó ganador. Después de aplicar los descuentos de impuestos federales, la Lotería de Illinois le entregó un cheque por $17,765.

El hombre contó al canal que la emoción fue tan grande que “casi le da un infarto” al raspar el boleto.

“Venía saliendo de trabajar, pasé con mi esposa a la tienda y, cuando lo revisamos, traía $25,000”, explicó al hacer referencia a la cifra que correspondía antes de las deducciones.

Por su estatus migratorio, el hombre pidió a un familiar cobrar el premio y luego lo depositó en un cajero de Chase en Addison. “Llegué al cajero y lo deposité. Como a los 10 o 15 días me empezó a llegar en mi teléfono que querían más información”, explicó. A eso, se le sumaron más complicaciones: “Luego me cancelaron mi cuenta y desde ese momento ya no tengo tarjeta”.

El hombre aseguró que durante meses presentó documentos para comprobar su identidad, pero siempre recibió la misma respuesta del banco: “Que siguiéramos esperando, que llamáramos a la otra semana. Así nos han traído hasta ahorita. No aceptaban pasaportes, no aceptaban IDs, licencias, nada, ni siquiera los tickets de la foto ganadora”.

La lotería de Illinois emite un nuevo cheque

Diana Madrigal, preparadora de impuestos y asesora del ganador desde hacía años, lo acompañó en el reclamo. Según explicó, el problema era grave: “Él llenó sus impuestos, pagó taxes en ese dinero, el IRS ya se cobró sus impuestos de un dinero que él aún ni siquiera ha recibido”.

Madrigal detalló que llamó incluso a oficinas regionales de Chase, pero no obtuvo respuesta: “Simplemente, nos decían que no podían verificar la identidad”.

Ante la falta de soluciones, Madrigal decidió recurrir a la prensa. Luego de la atención mediática, Chase informó: “Devolvimos los fondos a la Lotería de Illinois y ellos ayudarán a resolver el problema”. Finalmente, la institución estatal emitió un nuevo cheque, que el ganador pudo cobrar sin complicaciones.

En un comunicado oficial enviado al medio, la Lotería de Illinois señaló: “Recientemente, nos informaron que el ganador tuvo un problema para recibir sus fondos de su banco. Al saberlo, lo asistimos y pudimos resolver este problema”.

La reacción del ganador tras recuperar el premio

El hombre expresó alivio tras la resolución: “Muy agradecido, que Dios los cuide por mucho tiempo”. Luego contó que su mayor ilusión era pensar en sus hijos: “Tengo cuatro, dos viven conmigo. Precisamente por mi familia siempre soñé con ganarme la lotería”.

Con el cheque en sus manos, explicó que el dinero era una ayuda indispensable, algo que seguramente no iba a poder repetir, por eso se mostró agradecido con el cobro.