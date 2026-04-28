Al menos 34 personas en 13 estados de Estados Unidos han enfermado de salmonelosis, informaron funcionarios federales de salud el lunes. El brote -que incluye algunas infecciones que han desarrollado resistencia a antibióticos comunes- fue atribuido al contacto con aves de corral domésticas.

Entre las aves de corral vinculadas al brote hay gallinas, patos, gansos, gallinas de Guinea y pavos. Estos animales pueden portar gérmenes que enferman al ser humano, como la salmonela.

Se reportaron casos entre el 26 de febrero y el 31 de marzo, incluyendo los de 13 personas que fueron hospitalizadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés). Los pacientes tienen entre 1 y 78 años, pero más del 40% son niños menores de 5 años, indicaron los CDC la semana pasada.

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Se han reportado casos en Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Maine, Michigan, Mississippi, Nueva Hampshire, Ohio, Tennessee, Wisconsin y Virginia Occidental. Sin embargo, los funcionarios de los CDC indicaron que podría haber más casos en otros estados.

Casi el 80% de los pacientes entrevistados reportó haber entrado en contacto con aves de corral domésticas. Más del 90% de las personas entrevistadas señaló que adquirió los animales a partir de enero, obteniendo las aves en lugares como tiendas minoristas agrícolas. Las autoridades sanitarias investigan la procedencia de los animales.

Las muestras de 34 personas revelaron bacterias que podrían ser resistentes a por lo menos un medicamento utilizado para tratar salmonelosis. Algunas de ellas también mostraron que podrían haber desarrollado resistencia a otros cuatro antibióticos comunes. Las infecciones que no pueden tratarse con antibióticos podrían causar cuadros graves e incluso la muerte.

Los CDC han investigado varios brotes de salmonela relacionados con aves de corral caseras en los últimos años. Un brote el año pasado enfermó a más de 500 personas en 48 estados, de las cuales 125 fueron hospitalizadas y dos perdieron la vida.

Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con un sistema inmune debilitado tienen más probabilidad de contraer salmonelosis. La mejor manera de prevenir la enfermedad es lavarse las manos después de manipular aves de corral, su alimento o artículos de su entorno. La gente debe evitar besar o abrazar aves de corral, afirman los CDC.