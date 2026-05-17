Las autoridades arrestaron a un joven de 18 años en relación con el robo a una sucursal de U.S. Bank en Berea, Kentucky, que dejó dos empleados muertos a inicios de mayo.

Según la información presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky y recopilada por PEOPLE, Brailen Weaver habría entrado a la sucursal del banco vestido con una chaqueta gris, guantes negros y una mascarilla negra. En ese momento habría anunciado el asalto y disparado contra dos trabajadores bancarios, un hombre y una mujer.

Tras los disparos, las cámaras de seguridad captaron al joven revisando varios cajones dentro del establecimiento y luego abandonando el lugar.

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Las víctimas fueron identificadas como Brian Switzer, de 42 años, y Breanna Edwards, de 35 años.

Aunque inicialmente las autoridades no habían identificado al sospechoso, las cámaras de seguridad del banco permitieron reconstruir sus movimientos. Posteriormente, los investigadores encontraron en redes sociales una publicación atribuida a Weaver en la que compartía un meme de una persona con una máscara de alienígena sosteniendo un montón de dinero en efectivo.

Sobre la imagen aparecían las palabras: “I pledge allegiance to da bag”, una frase en jerga que puede traducirse como “juro lealtad al dinero”, ya que “da bag” es una forma coloquial de referirse a las ganancias o al dinero en efectivo.

Tras la investigación, las autoridades lograron vincularlo con un vehículo BMW plateado, que fue visto en la escena del robo, y rastrearlo mientras circulaba por una autopista interestatal. Esto dio paso a una persecución que alcanzó velocidades de aproximadamente 130 millas por hora y que terminó cuando el sospechoso chocó su vehículo y huyó a pie antes de ser capturado por las autoridades horas después.

Weaver enfrenta cargos federales por robo a banco a mano armada, uso de un arma de fuego durante un delito violento y causar muerte con un arma de fuego en el curso de dicho delito.