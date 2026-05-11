Los republicanos enfrentarán el lunes preguntas sobre una propuesta del Senado de otorgar 1,000 millones de dólares para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, mientras los demócratas dicen que intentarán derrotarla.

Los republicanos del Senado añadieron el dinero para la seguridad de la Casa Blanca a un proyecto de ley de gasto que restablecería la financiación de las agencias de control migratorio, que los demócratas han bloqueado desde febrero. La costosa propuesta se presentó después del incidente en que un hombre armado irrumpió en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, a la que asistía el presidente Donald Trump.

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Los republicanos están utilizando una maniobra presupuestaria para impulsar la propuesta sin ningún voto demócrata. Pero en una carta a sus colegas el lunes por la mañana, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que esa agrupación combatirá el plan por otras vías, entre ellas presionar al parlamentario del Senado para que elimine del proyecto el dinero destinado a la seguridad del salón de baile y presentar enmiendas que obliguen a los republicanos a votar sobre ello.

“El Congreso controlado por los republicanos se prepara para responder a este momento con un proyecto partidista que agrava el déficit, que vierte miles de millones más de dólares de los contribuyentes en una operación descontrolada del ICE y en un salón de baile de 1,000 millones de dólares, mientras no hace nada para poner fin a la guerra ilegal en Irán ni para aliviar la crisis económica causada por los republicanos y que agobia a las familias trabajadoras”, escribió Schumer en la carta.

No está claro si el dinero para seguridad siquiera contará con suficiente respaldo entre los republicanos. La Cámara de Representantes aún no ha publicado su proyecto, pero el Senado está previsto a empezar a votar su versión esta semana.

Aunque la mayoría de los legisladores republicanos han guardado silencio sobre la propuesta mientras pasaban su receso fuera de Washington, algunos han cuestionado públicamente si la apoyarán.

“Voy a analizarlo con mucho cuidado y asegurarme de que esas cosas redunden en el interés nacional”, declaró el representante Rob Wittman, republicano de Virginia. “Quiero saber exactamente qué cláusulas son para seguridad. Así que creo que es un poco prematuro decir sí o no”.

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Wittman dijo que quiere entender mejor los detalles de la propuesta del Senado y “cómo forma parte de lo que es el costo total de la construcción”.

Trump ha dicho que la construcción del salón de baile costaría 400 millones de dólares y usaría fondos privados, pero no había propuesto una cifra para los costos de seguridad.

El proyecto de ley del Senado asignaría el dinero al Servicio Secreto incluso para “ajustes y mejoras de seguridad” relacionados con el salón de baile, que Trump y otros republicanos han estado impulsando desde que Cole Tomas Allen fue acusado de irrumpir en la cena de prensa del 25 de abril en el Washington Hilton con armas de fuego y cuchillos.

La legislación dice que el dinero respaldaría mejoras del proyecto del salón de baile, “incluidas características de seguridad sobre y bajo tierra”, pero especifica que no puede usarse para elementos que no sean de seguridad.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, elogió la semana pasada a los republicanos por incluir el dinero para el proyecto “largamente atrasado”, y afirmó que “proporcionará al Servicio Secreto los recursos que necesita para reforzar plena y completamente el complejo de la Casa Blanca, además de las muchas otras misiones críticas del Servicio Secreto”.

La Casa Blanca ha dicho en documentos judiciales que el proyecto del Ala Este estaría “fuertemente fortificado”, incluidos refugios antibombas, instalaciones militares y un centro médico debajo del salón de baile. Trump ha dicho que debería incluir vidrio antibalas y ser capaz de repeler ataques con drones.

El National Trust for Historic Preservation ha presentado una demanda para bloquear la construcción del proyecto, pero un tribunal federal de apelaciones dijo el mes pasado que, mientras tanto, puede continuar.