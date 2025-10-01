WASHINGTON. Los demócratas del Senado votaron en contra de un proyecto de ley republicano para mantener el financiamiento del gobierno, poniendo a este en un camino casi seguro hacia un cierre después de la medianoche del miércoles, por primera vez en casi siete años.

La votación de 55-45 del martes sobre el proyecto de ley para extender el financiamiento federal por siete semanas no alcanzó los 60 votos necesarios para superar la regla de filibustería y aprobar la legislación. Esto ocurre mientras los demócratas cumplen con su amenaza de cerrar el gobierno si el presidente Donald Trump y los republicanos no acceden a sus demandas sobre atención médica.

PUBLICIDAD

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que los republicanos están tratando de “intimidar” a los demócratas al negarse a negociar una extensión de los beneficios de salud y otras prioridades. Un cierre del gobierno significaría que cientos de miles de trabajadores federales podrían ser suspendidos temporalmente o despedidos.

Trump amenazó con represalias contra los demócratas por un posible cierre, afirmando el martes que esto podría incluir “eliminar a gran cantidad de personas, recortar cosas que les gustan, eliminar programas que les gustan.” En lugar de negociar, demócratas y republicanos se culparon con indignación el martes y se negaron a ceder en sus posiciones.

“Solo el presidente puede hacer esto. Sabemos que él dirige el espectáculo aquí,” dijo Schumer el martes por la mañana, después de que una reunión bipartidista en la Casa Blanca el día anterior produjera pocos avances. “Los republicanos tienen hasta la medianoche de hoy para tomarse en serio con nosotros”, agregó.

Trump y sus compañeros republicanos dijeron que no aceptarían ningún cambio a la legislación, argumentando que es un proyecto de ley depurado y “limpio” que debería ser poco controversial.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que los republicanos “no van a ser rehenes” de las demandas de los demócratas. La Cámara liderada por los republicanos estaba en un receso de una semana, por lo que no estaba disponible para votaciones inmediatas incluso si el Senado lograra un acuerdo bipartidista. Y lejos de entrar en negociaciones, Trump publicó en cambio un video falso y burlón sobre los demócratas el lunes por la noche después de la reunión en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Después de las votaciones del martes, era cada vez menos probable que alguna de las partes cediera antes del plazo.

Escalada del juego de culpas

Aunque los estancamientos partidistas sobre el gasto público son frecuentes en Washington, el impasse actual se produce mientras los demócratas ven una oportunidad rara de usar su influencia para lograr objetivos de política y mientras sus votantes base buscan un enfrentamiento con Trump. Los republicanos, que tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, necesitaban al menos ocho votos de los demócratas después de que el senador republicano Rand Paul de Kentucky se opusiera al proyecto de ley. Sin embargo, Schumer dijo que Trump y los republicanos serían responsables si el gobierno se cierra.

Thune dijo antes de la votación que esperaba que “hubiera demócratas que fueran razonables y entendieran lo que está en riesgo aquí”.

El último cierre fue durante el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le diera dinero para su muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump se retiró después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de intensos retrasos en los aeropuertos y pagos retrasados para los trabajadores federales.

Peticiones de los demócratas sobre la atención médica

Millones de personas podrían enfrentar primas de seguro más altas si los subsidios de atención médica expiran a fin de año. El Congreso los implementó por primera vez en 2021, durante la pandemia de COVID-19, para ampliar la cobertura a personas de bajos y medianos ingresos que compran seguros de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

PUBLICIDAD

Los demócratas han dicho que quieren que los subsidios se extiendan de inmediato. También han exigido que los republicanos reviertan los recortes de Medicaid que se promulgaron como parte del “Big Beautiful Bill” de Trump este verano y que la Casa Blanca prometa que no se procederá a rescindir los gastos aprobados por el Congreso. “No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto republicano partidista que continúe debilitando la atención médica de los estadounidenses comunes”, dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. Thune presionó a los demócratas para que votaran a favor del proyecto de ley de financiamiento y abordaran el debate sobre los créditos fiscales más adelante. Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales, pero muchos se oponen firmemente a ello.

En un intercambio raro y directo con Schumer en el pleno del Senado el martes por la mañana, Thune dijo que los republicanos “están dispuestos a resolver el problema de la ACA” y han ofrecido negociar con los demócratas, si votan para mantener el gobierno abierto hasta el 21 de noviembre.

Sin acuerdo en la Casa Blanca

La reunión bipartidista en la Casa Blanca el lunes fue la primera de Trump con los cuatro líderes del Congreso desde que retomó la Casa Blanca para su segundo mandato.

Pero Trump no parecía estar listo para conversaciones serias. Horas después, publicó un video falso de Schumer y del líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, tomado de imágenes de su conferencia de prensa real frente a la Casa Blanca después de la reunión. En el video alterado, una voz que suena como la de Schumer se burla de los demócratas, mientras Jeffries está a su lado con un sombrero y un bigote de caricatura. Música mexicana suena de fondo.

PUBLICIDAD

En una conferencia de prensa en las escaleras del Capitolio el martes por la mañana, Jeffries dijo que era un “video racista y falso generado por IA”. Schumer dijo que “tenemos menos de un día para resolver esto” y que Trump está haciendo trolling en internet “como un niño de 10 años”.

Una votación crítica y poco común para los demócratas

Los demócratas se encuentran en una posición incómoda para un partido que durante mucho tiempo ha denunciado los cierres como inútiles y destructivos, y no está claro cómo ni cuándo terminaría. Pero los activistas del partido y los legisladores han argumentado que los demócratas necesitan hacer algo para enfrentarse a Trump.

“El nivel de apaciguamiento que Trump exige nunca termina”, dijo el senador Peter Welch, demócrata por Vermont. “Lo hemos visto con universidades, despachos de abogados y fiscales. ¿Entonces hay un punto en el que simplemente tienes que enfrentarte a él? Creo que sí." Algunos grupos pidieron la renuncia de Schumer en marzo después de que él y otros nueve demócratas votaran para permitir que un proyecto de ley de financiamiento liderado por republicanos avanzara hacia una votación final. Schumer dijo entonces que votó para mantener el gobierno abierto porque un cierre habría empeorado las cosas mientras la administración de Trump recortaba empleos gubernamentales. Ahora dice que cree que las cosas han cambiado, incluyendo la aprobación este verano del masivo proyecto de ley de recorte de impuestos del Partido Republicano que redujo Medicaid.

Comienzan los preparativos para el cierre

Las apuestas son enormes para los trabajadores federales en todo el país, ya que la Casa Blanca dijo a las agencias la semana pasada que deberían considerar “una reducción de personal” para muchos programas federales si el gobierno cierra.

PUBLICIDAD

Eso significa que los trabajadores que no se consideren esenciales podrían ser despedidos en lugar de simplemente ser suspendidos temporalmente. De cualquier manera, la mayoría no recibiría pago.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es apartidista, estimó en una carta enviada a la senadora de Iowa Joni Ernst el martes que alrededor de 750,000 trabajadores federales podrían ser suspendidos cada día una vez que comience un cierre del gobierno.

El senador de Virginia, Mark Warner, demócrata, dijo que algunos de los muchos trabajadores federales en su estado apoyan un cierre. “Lo que escucho de los trabajadores federales es que han estado en un proceso lento de despidos desde el inicio de esta administración,” dijo Warner. “Quieren que retrocedamos.”

Las agencias federales ya se estaban preparando. En la página principal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, un gran anuncio emergente dice: “La izquierda radical va a cerrar el gobierno e infligir un dolor masivo al pueblo estadounidense.