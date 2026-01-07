Columbus, Ohio. Las autoridades han publicado imágenes de seguridad de una persona de interés en el asesinato de una pareja de Ohio que fue encontrada muerta a tiros en su hogar la semana pasada.

La policía de Columbus encontró al doctor Spencer Tepe, un dentista de 37 años, y a Monique Tepe, de 39, con heridas de bala en el segundo piso de su casa alrededor de las 10 a.m. del 30 de diciembre, luego de que los oficiales fueran solicitados para realizar un chequeo de bienestar, informaron las autoridades. Personal médico más tarde los declaró muertos.

Los dos hijos pequeños de la pareja también se encontraban en la casa, pero no resultaron heridos, informó la policía.

¿Qué pasó?

Aún quedan muchas preguntas sobre el caso, incluyendo quién podría haber matado a la pareja y por qué.

Los detectives creen que los Tepe fueron asesinados entre las 2 a.m. y las 5 a.m. del día en que fueron encontrados.

Los despachadores recibieron primero una llamada del jefe de Spencer Tepe, quien estaba preocupado porque Tepe no se presentó a trabajar.

“A veces la gente no se presenta a trabajar”, dijo el despachador, según las llamadas al 911.

“No sé cómo decirlo de otra manera, pero estamos muy, muy preocupados porque esto es completamente fuera de su carácter habitual”, dijo el jefe de Tepe.

Otra persona llamó para solicitar un chequeo de bienestar antes de que un hombre angustiado, que se describió como amigo de Spencer Tepe, llamara a la policía a las 10:03 a.m. y dijera: “Oh, hay un cuerpo. Hay un cuerpo. Oh Dios mío”. Indicó que podía ver el cuerpo de Spencer Tepe al lado de una cama, en un charco de sangre.

Un portavoz de la Oficina del Forense del Condado de Franklin dijo por correo electrónico el martes que la pareja murió en un “aparente homicidio por heridas de bala”, pero que los informes oficiales no estarán completos hasta dentro de varias semanas.

Video muestra a persona de interés

El lunes, la policía publicó imágenes de seguridad de una persona de interés que la muestran caminando por un callejón cerca de la casa de la pareja durante las tres horas en las que los investigadores creen que fueron atacados. La persona vestía pantalones claros y una chaqueta con capucha oscura, y la policía solicitó la ayuda del público para identificarla.

“Sabemos que hay preguntas y preocupaciones en torno a este trágico incidente”, dijo la policía en un comunicado. “Los detectives están trabajando diligentemente para resolver este caso”.

Una comunidad de luto

En un comunicado, los familiares describieron a la pareja como “personas extraordinarias cuyas vidas estaban llenas de amor, alegría y una profunda conexión con los demás”.

Spencer Tepe se graduó de la Universidad Estatal de Ohio, fue miembro de la Asociación Dental Americana y participó en la organización Big Brothers Big Sisters. También era un “gran fanático de los Bengals y los Buckeyes”, dijeron los familiares.

Monique Tepe era una “madre amorosa, paciente y alegre”, una ávida repostera y una “planificadora reflexiva”, agregaron.

“Eran los orgullosos padres de dos hermosos niños, y cada día demostraban un amor y devoción inquebrantables hacia su familia”, escribió una prima, Audrey Mackie.