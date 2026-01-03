Miami. La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de una mujer de 77 años que cayó por la borda de un crucero cerca de Cuba el día de Año Nuevo.

Las tripulaciones buscaron a la mujer —cuyo nombre no se ha dado a conocer— durante ocho horas en un área de 690 millas cuadradas, informó el servicio de guardacostas. Ella iba a bordo del crucero Nieuw Statendam de Holland America Line cuando se fue por la borda el jueves, a unas 40 millas al noreste de Sabana, Cuba. Los detalles sobre cómo cayó al mar no estaban disponibles por el momento.

La Guardia Costera indicó que había desplegado helicópteros y un buque escampavía para ayudar con la búsqueda.

“Nuestro equipo de asistencia familiar está apoyando a la familia de la huésped, y nuestros pensamientos están con los seres queridos de la huésped durante este difícil momento”, expresó Holland America Line en un comunicado.

El barco partió de Fort Lauderdale, Florida, el sábado pasado para un crucero de siete días por el Caribe oriental. Se había programado que atracara el viernes en Key West, Florida, pero la parada fue cancelada debido a la búsqueda, informó la línea de cruceros.