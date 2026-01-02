La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció que los prestigiosos cruceros Norwegian Prima y Norwegian Viva comenzarán a operar desde el puerto de San Juan como base de operaciones en el Caribe a partir de la temporada de invierno 2026-2027.

La noticia representa un avance significativo en la industria turística de la Isla y generará un impacto económico considerable en la región.

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, destacó que el Norwegian Prima comenzará sus operaciones el 15 de noviembre de 2026, con estimaciones que apuntan a una inyección económica de más de $23 millones durante el año fiscal 2027. Para el año fiscal 2028, se espera que el impacto combinado de las operaciones del Prima y el Viva, que iniciará sus viajes el 13 y 14 de noviembre de 2027, ascienda a cerca de $40 millones.

PUBLICIDAD

“La decisión de Norwegian Cruise Line de utilizar a San Juan como puerto base para 57 de sus viajes en el Caribe demuestra la visión compartida que tenemos sobre la relevancia, atractivo y calidad de Puerto Rico como destino turístico. Estas operaciones no solo representan una inyección económica significativa, sino que también amplifican el impacto de la industria turística en el desarrollo económico de la isla, creando paquetes para estadías pre y post crucero”, afirmó Robles Cancel.

Por su parte, Frank Medina, vicepresidente y director de ventas para Latinoamérica, Brasil y el Caribe de Norwegian Cruise Line, expresó su entusiasmo por la expansión de la compañía en Puerto Rico.

“La vibrante isla de Puerto Rico es un destino muy popular entre nuestros huéspedes. Estamos emocionados de expandir nuestra presencia en la región con el regreso del Norwegian Viva y el inicio de los viajes puerto base del Norwegian Prima en noviembre de 2026. Puerto Rico ofrece una amplia variedad de experiencias, desde su gastronomía hasta su cultura, música y gente”, comentó Medina.

Norberto Negrón, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, resaltó el impacto positivo que esta nueva iniciativa traerá a la zona.

“Comenzamos el 2026 con una noticia impactante: la bahía de San Juan se convertirá en el ‘home port’ simultáneo de los cruceros Norwegian Prima y Norwegian Viva, lo que abrirá una puerta para más pasajeros y actividad económica en toda la zona. Esto reafirma el trabajo de la Autoridad de los Puertos y Turismo para posicionar a Puerto Rico como el ‘hub’ más importante de cruceros en el Caribe”, afirmó Negrón.

Los itinerarios del Norwegian Prima incluirán salidas los sábados con paradas en destinos como Tortola, St. Maarten, Barbados, St. Lucia, St. Kitts y St. Thomas. Mientras tanto, el Norwegian Viva operará rutas más hacia el sur, con paradas en Aruba y Curazao.

Ambos cruceros pertenecen a la Clase Prima, la última generación de naves de Norwegian Cruise Line. Estas naves se distinguen por su diseño moderno y minimalista, y ofrecen una experiencia personalizada en un ambiente íntimo. Con una capacidad máxima para 3950 pasajeros, las embarcaciones cuentan con instalaciones de última tecnología, como una pista de carritos de tres niveles, piscinas, toboganes, jacuzzis, espectáculos estilo Broadway, fiestas con DJ en espacios transformables, y un spa especializado en bienestar y relajación.