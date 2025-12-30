Ponce se prepara para recibir el crucero Marella Discovery, de la línea británica Marella Cruises, el próximo lunes, 5 de enero, anunció este martes la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez.

La embarcación atracará en el puerto de Ponce en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., transportando a 1,836 pasajeros y más de 720 tripulantes, quienes tendrán la oportunidad de recorrer y disfrutar de los atractivos históricos, culturales, gastronómicos y naturales de la ciudad y sus alrededores.

El crucero Marella Discovery de la línea británica Marella Cruises. ( Captura )

“La llegada del Marella Discovery representa un logro significativo para Ponce y es reflejo del compromiso constante de nuestra administración con el desarrollo turístico y con ofrecer experiencias de excelencia a quienes nos visitan. Estamos seguros de que estos visitantes se llevarán una impresión memorable de nuestra ciudad y de la hospitalidad que distingue al pueblo ponceño”, expresó la alcaldesa.

Sifre Rodríguez exhortó además a los comerciantes locales, operadores turísticos y sectores relacionados a prepararse para este flujo de visitantes.

Por su parte, el director del Departamento de Turismo, Cultura y Comunicaciones, Iván Rodríguez, destacó indicó que Marella Cruises tiene confirmadas cuatro visitas oficiales a Ponce durante el primer trimestre de 2026, siendo la del 5 de enero la primera de ellas.

“Ponce está en el mapa turístico caribeño como un destino de primer nivel gracias a una gestión con visión y pasión”, sostuvo Rodríguez.