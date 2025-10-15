El Departamento de Niños y Familias de Connecticut (DCF, por sus siglas en inglés) ya había tenido conocimiento de posibles irregularidades en el hogar donde vivía Jacqueline “Mimi” Torres García, la niña de 12 años cuyos restos fueron hallados dentro de un contenedor en una casa abandonada en New Britain.

A pesar de esas señales, la agencia no retiró la custodia a su madre, Karla García.

Según medios estadounidenses, las autoridades del estado habían recibido información sobre las condiciones de descuido en las que presuntamente vivía la menor. No se han revelado detalles sobre la gravedad de esas denuncias ni el tipo de intervención que realizó la agencia antes del crimen.

Ante los cuestionamientos, la comisionada interina del DCF, Susan Hamilton, anunció una revisión interna para determinar el tipo de contacto que tuvo la agencia con la familia antes de la muerte de Jacqueline. La revisión incluirá el historial del caso, decisiones tomadas, cumplimiento de políticas y coordinación con otras entidades estatales y comunitarias.

Esa revisión surge luego de que la Policía revelara que la niña fue víctima de abuso físico prolongado y desnutrición.

La abuela paterna de la menor, Patricia Delgado, relató en entrevista con Telemundo 51 que ella había criado a la niña desde su nacimiento hasta los 7 años, cuando Karla García recuperó la custodia de la menor. Delgado denunció que desde entonces no se le permitía ver a su nieta, y que en varias ocasiones intentó llevarla a comer o pasar tiempo con ella, pero la madre se lo impedía.

“Me la quitó... Fui a la corte y me dijeron que la abuela no tenía derechos”, dijo Delgado, quien vestía una camiseta negra con una foto de Jacqueline estampada al frente.

Las autoridades informaron a Telemundo que la escuela no reportó la ausencia de Jacqueline, ya que su madre notificó formalmente que la menor recibiría educación en el hogar (homeschooling). Por esa razón, no se activaron alertas por inasistencia y, oficialmente, la niña nunca fue reportada como desaparecida.

Los restos de Jacqueline, de 12 años, fueron encontrados dentro de un contenedor de basura en una casa abandonada en New Britain. Su madre, Karla García, de 29 años, fue arrestada junto con su novio y su hermana. García enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato y asociación para delinquir, y permanece detenida con una fianza de 5 millones de dólares.

UPDATE: All three suspects arrested in connection with the murder of a 12-year-old girl are on the docket to face a judge today. https://t.co/wdDYZjvpjr pic.twitter.com/uMt9peoa08 — WFSB Channel 3 (@WFSBnews) October 14, 2025

El novio de García, Jonatan Nanita, de 30 años, fue arrestado el lunes por la noche. Según las autoridades, fue visto dejando varios objetos y un gran contenedor en la propiedad, lo que llevó a una llamada al 911 que finalmente permitió el hallazgo del cuerpo.

Nanita también enfrenta cargos graves, entre ellos asesinato con agravantes y conspiración criminal.