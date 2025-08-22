BATON ROUGE, Luisiana. Una explosión ocurrida el viernes en una empresa de suministros automovilísticos del sureste de Luisiana provocó llamas que se elevaron hacia el cielo y una columna de humo negro y espeso que se extendió sobre las comunidades rurales, lo que obligó al desalojo a los residentes cercanos y a una escuela primaria.

Las autoridades informaron que no se han reportado heridos en el incendio de Smitty’s Supply, al norte de la ciudad de Roseland, pero que todas las personas que viven en un radio de una milla (1.6 kilómetros) deben desalojar. Roseland, que tiene una población de alrededor de 1100 personas, se encuentra a unas 50 millas (80 kilómetros) al noreste de Baton Rouge.

BREAKING -Raw Video: Explosion triggers 1-mile evacuation zone in Roseland



August 11, 2025

Fire and debris are the main concerns after a plant explosion near Roseland Elementary.



Students are being transported to #Amite for pickup. No injuries reported.



Officials… pic.twitter.com/BS4D3smPKP — Abhay (@AstuteGaba) August 22, 2025

“Estamos siguiendo de cerca la situación. Por favor, sigan las instrucciones de las autoridades locales”, publicó el gobernador Jeff Landry en X. “Rezamos por la seguridad de todos”.

Un vídeo de WBRZ-TV muestra las llamas envolviendo Smitty’s Supply en Arcola, una pequeña comunidad no incorporada. Las autoridades dijeron a los medios de comunicación que no estaban seguras de qué había causado la explosión.

Según el sitio web de la empresa, Smitty’s Supply suministra “lubricantes y piezas de automóviles de alto rendimiento”, entre los que se incluyen aceites, líquido de frenos, líquido de dirección asistida y anticongelante.

El sistema escolar de la parroquia de Tangipahoa publicó en su página de Facebook que la Oficina de Seguridad Nacional recomendó el desalojo de una escuela primaria cercana.

Se enviaron autobuses para trasladar a los alumnos a la oficina del consejo escolar en una localidad cercana.