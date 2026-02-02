Las autoridades de Arizona están buscando a la madre de 84 años de la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, quien fue reportada como desaparecida durante el fin de semana.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo en una conferencia de prensa el domingo por la noche que Nancy Guthrie fue vista por última vez alrededor de las 9:30 p. m. del sábado en su casa en el área de Tucson. Su familia la reportó como desaparecida alrededor del mediodía del domingo. Nancy Guthrie tiene algunos problemas físicos, pero no presenta alteraciones cognitivas, agregó.

Los equipos de búsqueda estaban utilizando drones y perros rastreadores para localizar a Nancy Guthrie, dijo Nanos. Los equipos de búsqueda y rescate contaban con el apoyo de voluntarios y de la Patrulla Fronteriza, y también estaba involucrado el equipo de homicidios, explicó. Nanos señaló que no es común que el equipo de homicidios participe en este tipo de casos.

“Este caso destacó por lo que nos describieron en la escena y lo que encontramos al observar el lugar”, dijo Nanos. No descartaba la posibilidad de un delito.

Savannah Guthrie emitió un comunicado el lunes, informó el programa Today de NBC.

“En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo”, dijo. “Por ahora, nuestra prioridad sigue siendo el regreso seguro de nuestra querida Nancy”.

El programa Today comenzó su emisión del lunes abordando la desaparición de la madre de la copresentadora, aunque Savannah Guthrie no estuvo en el escritorio de presentación.