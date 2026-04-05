Si fuiste a la escuela después de la administración Nixon, es probable que en algún momento hayas visto el CIA World Factbook, un mapa y manual de referencia del planeta Tierra y sus habitantes en el que casi todo el mundo estaba de acuerdo.

Tal vez hayas leído partes de él en un disquete o un CD-ROM para el proyecto de ciencias sociales que tienes que entregar mañana. O escaneaste la lista de países en busca de Letonia, porque ese es el país al que representarás la semana que viene en el Modelo de las Naciones Unidas. Mejor aún, vagaste por la Tierra en tu imaginación mientras sostenías el Factbook físico en tus propias manos, desplegando sus mapas y comprendiendo, quizá por primera vez, que el gesto del pulgar hacia arriba que tus amigos se hacen se considera un insulto obsceno en algunas partes de Oriente Medio, Europa y Argentina.

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¿Quién lo sabía? El Factbook y sus lectores sí, desde hace más de seis décadas.

Sus autores -algunos de los mejores recopiladores de información del mundo, que aportaron miles de sus propias fotos- mantuvieron la base de datos actualizada y en línea para uso público sin coste alguno. Las razones aducidas eran geopolíticas y filosóficas. Pero ya que hablamos de hechos, también es cierto que el Factbook se hizo público en 1975 con elevadas declaraciones de intenciones en un momento en el que el Congreso estaba revelando los abusos de las agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA.

“Compartimos estos hechos con los pueblos de todas las naciones en la creencia de que el conocimiento de la verdad sustenta el funcionamiento de las sociedades libres”, explicaba la propia CIA en sus páginas.

La agencia de espionaje ya no los comparte.

El 4 de febrero, la administración Trump cerró abruptamente este relato ampliamente aceptado de la humanidad y sus banderas, naciones, costumbres, ejércitos y fronteras. La CIA enmarcó la medida como un progreso para una agencia cuya misión principal ha cambiado.

Una gran ola de dolor se levantó entre los seguidores del Factbook. Muchos dijeron que lloraban a unos Estados Unidos que valoraban el conocimiento por sí mismo. Algunos vieron fuerzas más oscuras en acción bajo un presidente cuya administración ha promovido -en tiempos de guerra y paz- “hechos alternativos”.

“Sigan siendo curiosos”, aconsejó la CIA en su “cariñosa despedida” del Factbook.

Y podría haber añadido: Buena suerte para averiguar qué es verdad en el salvaje y frecuentemente impreciso mundo de Internet y la inteligencia artificial.

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El origen del Libro de Datos

Décadas antes de que Google se convirtiera en un verbo cotidiano, existía el Factbook.

Su historia de origen tiene su origen en el ataque por sorpresa japonés a Pearl Harbor en 1941, un fracaso de la inteligencia estadounidense que inspiró un enfoque más coordinado para recopilar y organizar la información sobre los enemigos de Estados Unidos. Así nació el Joint Army Navy Intelligence Studies, el primer programa básico de inteligencia interdepartamental del país. Pero para 1946, los expertos en seguridad nacional estaban de acuerdo en que “la conducción de la paz implica a todos los países, a todas las actividades humanas - no sólo al enemigo y a su producción bélica”, en palabras de uno de ellos, George S. Pettee.

La tarea de recopilar información básica sobre otros países se asignó a la recién creada CIA en 1947, según el sitio web de la agencia.

La Guerra Fría puso de manifiesto la necesidad de disponer de una fuente única de información básica, y la oportunidad de crear lo que en 1971 se convirtió en el Factbook no clasificado. Se hizo público cuatro años más tarde.

Además de ser útil para los estudiantes, tuvo influencia geopolítica. El Factbook mostraba las capacidades de inteligencia estadounidenses a la antigua Unión Soviética y a otros enemigos. Figurar en él podía conferir legitimidad a una nación o a un partido de la oposición. Y resultaba irónico que una agencia fundada sobre la necesidad de conocer y guardar secretos compartiera tantos datos -denominados “inteligencia básica”- con el público.

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Es probable que el Factbook también sirviera para mejorar la imagen pública de la CIA y distanciarla de otras agencias de inteligencia empañadas por las investigaciones del Congreso. En 1975, el senador Frank Church, demócrata de Idaho, convocó una comisión que celebró más de 100 audiencias públicas, muchas de ellas televisadas, sobre la supervisión más importante de las agencias de inteligencia desde la Segunda Guerra Mundial.

En 1976, el Comité Church denunció los abusos generalizados de la CIA, el IRS, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, incluida la revelación de las “Joyas de la Familia” de la CIA. Se trataba de una relación interna de actividades ilegales de la CIA, como el espionaje a activistas estadounidenses y un complot de asesinato contra el cubano Fidel Castro.

También en 1975, se hizo público lo que se convertiría en el CIA World Factbook, ascendiendo como una herramienta de investigación fiable recomendada a menudo en los proyectos de clase. Nunca se ha confirmado que la mala prensa inspirara la amplia difusión del Factbook, pero hacerlo en la misma época encajaba con la necesidad de la CIA de rehabilitar su marca.

En 1981, la CIA rebautizó la publicación con el nombre de The World Factbook, y en 1997 dio el salto a Internet. La CIA lo ha descrito como “una tremenda culminación de los esfuerzos de algunas de las mentes analíticas más brillantes de nuestro país.”

La sacudida de su desaparición en la era Trump

La noticia del fin del Factbook conmocionó no sólo a estudiantes e investigadores estadounidenses. Los medios de comunicación extranjeros se hicieron eco de la noticia. La noticia se propagó por las redes sociales, y los usuarios de Reddit se señalaron unos a otros los Factbooks archivados y se apresuraron a crear e identificar otras fuentes de información imparcial que pudieran ser suficientes.

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Isabel Altamirano, bibliotecaria de química y profesora adjunta de la Universidad de Auburn (Alabama), afirma que la información sigue ahí fuera, pero “será más difícil de encontrar”. Las bibliotecas universitarias, por ejemplo, ofrecen recursos similares a los estudiantes, que obtienen acceso a través de su matrícula.

“El 4 de febrero, cuando se enteró de la noticia, se apresuró a borrar el Factbook de una lista de recursos para sus alumnos en una clase de comunicación empresarial.

Según un analista, un Factbook elaborado por una agencia gubernamental con agendas secretas y métodos oscuros nunca habría sido imparcial.

“Los compiladores no son neutrales, ni cabe esperar que lo sean”, afirma Binoy Kampmark, catedrático de Estudios Globales, Urbanos y Sociales del Real Instituto de Tecnología de Melbourne (Australia). Llorar su pérdida, escribió en un correo electrónico, estaría “fuera de lugar”.

El Factbook, añadió, podría guardarse mejor como documento histórico. Su última publicación, el 4 de febrero, ya está obsoleta, según una versión archivada: En Irán, el jefe de gobierno sigue siendo el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.