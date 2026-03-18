RICHMOND, Texas. Más de dos docenas de vagones de un tren de Union Pacific descarrilaron el miércoles por la mañana en una ciudad de Texas cerca de Houston, provocando una fuga de etanol en dos de los vagones. Según las autoridades, la fuga no representa un peligro para la población.

El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. (hora del centro) en Richmond, una ciudad de 13,000 habitantes ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) al suroeste de Houston. No se reportaron heridos, informó Robynn Tysver, portavoz de Union Pacific.

Dos de los vagones descarrilados comenzaron a tener fugas de etanol después del accidente, indicó Justin Jurek, jefe de bomberos del condado de Fort Bend. Ambas fugas fueron controladas posteriormente, agregó.

PUBLICIDAD

El etanol, que generalmente se obtiene del maíz, se puede usar como aditivo para combustibles.

“No representa una amenaza para la población en este momento y se está monitoreando la calidad del aire como medida de precaución. No es necesario evacuar en este momento”, declaró Jurek.

Un tercer vagón descarrilado derramó jarabe de maíz, según informaron las autoridades. Dicha fuga también fue controlada, indicó Tysver.

El descarrilamiento provocó retrasos en el tráfico durante varias horas en Richmond y la cercana Rosenberg. El tráfico comenzó a normalizarse una vez que se despejaron varios cruces ferroviarios bloqueados.

No se especificó cuánto tiempo duraría la limpieza, pero Union Pacific estaba trabajando con la mayor seguridad y eficiencia posible para limpiar la zona y reabrir los cruces, afirmó Tysver.

“El incidente está bajo investigación”, añadió.