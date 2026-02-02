Washington. Un juez de un tribunal federal de apelaciones desestimó una denuncia por conducta inapropiada presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra un juez, el cual se enfrentó al gobierno del presidente Donald Trump con respecto a las deportaciones a una notoria prisión en El Salvador.

La denuncia contra el juez federal de distrito James E. Boasberg fue desestimada el 19 de diciembre por Jeffrey S. Sutton, juez principal del 6º Circuito de la Corte Federal de Apelaciones, pero la orden apenas salió a la luz el fin de semana.

La denuncia surgió de comentarios que Boasberg —el juez principal en el tribunal de distrito en la capital de la nación— supuestamente hizo en marzo de 2025 al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y a otros jueces federales en una conferencia judicial, diciendo que el gobierno desencadenaría una crisis constitucional al hacer caso omiso de los fallos de los tribunales federales. La reunión tuvo lugar días antes de que Boasberg emitiera una orden para bloquear los vuelos de deportación que Trump estaba llevando a cabo con base en autoridades de tiempos de guerra de una ley del siglo XVIII.

En la orden de desestimación, Sutton indicó que el Departamento de Justicia nunca dio un anexo enumerado para proporcionar prueba de lo que dijo Boasberg ni el contexto de la supuesta declaración en la conferencia a puerta cerrada.

“El reciclar acusaciones sin adornos y sin referencia a una fuente no las corrobora. Y la repetición de declaraciones sin corroborar rara vez proporciona una base para una denuncia válida de conducta inapropiada”, declaró Sutton, quien fue nombrado por el presidente George W. Bush para el circuito de la corte de apelaciones que abarca Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee.

Portavoces del Departamento de Justicia y del tribunal de Boasberg no respondieron de momento a mensajes para solicitarles sus comentarios.

Incluso si Boasberg hubiera hecho las declaraciones, Sutton indicó que no habría estado “tan fuera de lugar” de los temas que se hablaron en la reunión y no habría infringido las reglas de ética. Sutton señaló que el informe de fin de año de Roberts de 2024 planteó preocupaciones generales sobre las amenazas a la independencia judicial, preocupaciones por la seguridad de los jueces y por el respeto a las órdenes judiciales a lo largo de la historia de la nación.

La denuncia por conducta inapropiada fue presentada ante el juez Sri Srinivasan, juez principal de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, pero Srinivasan le pidió a Roberts que la transfiriera a otro circuito de la corte de apelaciones porque aún se estaban examinando apelaciones relacionadas con el caso de deportación, según la orden de desestimación. Roberts la transfirió al 6º Circuito, según se indicó.