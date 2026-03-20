El dolor y la incredulidad marcan el mensaje de la familia de James Gracey, el joven universitario cuyo fallecimiento durante un viaje en España ha dejado una profunda huella entre sus seres queridos.

Gracey, estudiante de tercer año en la Universidad de Alabama, se encontraba en suelo español visitando a amigos durante las vacaciones de primavera.

Fue visto por última vez en la madrugada al salir de la discoteca Shôko Barcelona, tras lo cual desapareció sin dejar rastro, lo que activó un operativo de búsqueda. Días después, su cuerpo fue recuperado, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

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En un comunicado cargado de emoción, sus familiares expresaron la magnitud de la pérdida.

“Nuestra familia tiene el corazón destrozado”, señalaron, describiendo a Jimmy como un hijo, hermano y amigo “profundamente amado”.

El mensaje también reflejó la dificultad de asimilar lo ocurrido. “Estamos luchando por comprender esta pérdida inimaginable”, añadieron, dejando ver el impacto devastador que ha tenido su muerte en el entorno más cercano.

A pesar del dolor, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas desde distintas partes del mundo. Destacaron que miles de personas ayudaron a difundir su historia y a acompañarlos en los momentos más angustiantes.

Asimismo, reconocieron el respaldo de las autoridades y del consulado estadounidense, que han colaborado en medio de la tragedia mientras intentan esclarecer lo sucedido.

Finalmente, hicieron un llamado a la privacidad para poder vivir el duelo en familia. “Pedimos respeto mientras atravesamos este momento tan doloroso y comenzamos a procesar su pérdida”.

Las autoridades españolas localizaron el jueves en el mar el cuerpo sin vida del estudiante estadounidense de 20 años.

Gracey fue hallado en la zona de la playa del Somorrostro, donde durante toda la mañana del jueves efectivos de las unidades marítimas y subacuáticas de los Mossos d’Esquadra, como se conoce a la Policía de Cataluña, habían desplegado un amplio dispositivo para su localización.

Tras el hallazgo del cadáver, los forenses procederán ahora su identificación oficial y determinarán las causas de su fallecimiento.