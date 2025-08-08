‘Volvió del más allá’, así han reaccionado los internautas a la historia de Danella Gallegos, una mujer de 38 años de edad que estuvo en coma por más de cuatro años y que volvió a la vida cuando un grupo de especialistas estaba a punto de extirpar sus órganos para donación.

Se sabe que la mujer cayó en coma en 2022, luego de sufrir una emergencia médica en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos.

Tras cuatro años de diferentes procedimientos y sin lograr ningún avance en la recuperación, los especialistas le informaron a la familia que era casi improbable que la mujer se recuperara y ellos tomaron la decisión de desconectarla y donar sus órganos, un procedimiento muy común gestionado por los Servicios de Donantes de Nuevo México.

Sin embargo, pocos días antes del procedimiento, los familiares de la mujer notaron que le salían lágrimas de sus ojos, y al informarle a los especialistas, ellos explicaron que se podría tratar de ‘reflejos oculares’, un trastorno frecuente.

El New York Times habló con una persona cercana al caso, quien contó que durante la cirugía, la mujer presentó movimientos y tras percatarse de la situación, le pidieron a Danella Gallegos parpadear, lo que cambió el rumbo de la historia.

Según conoció el diario estadounidense, algunos de los médicos presentes en el quirófano estaban dispuestos a avanzar, e incluso consideraron la posibilidad de inyectarle morfina para disminuir los movimientos de la mujer y continuar en la cirugía de extracción de órganos, propuesta a la que otros de los especialistas se negaron.

La hermana de la mujer, quien siempre estuvo pendiente del proceso, narró a los medios de comunicación locales, que ella sintió leves movimientos de Danella Gallegos días previos a la cirugía, por lo que llegó a pensar que aún había conciencia en la mujer de 38 años de edad.

Se sabe que finalmente la cirugía de extracción de órganos fue detenida y la mujer llevada a una habitación para la recuperación, donde por varios días empezó a mostrar señales de mejoría y recuperar la conciencia.

Actualmente, la mujer se encuentra fuera de peligro y en proceso de rehabilitación para poder tener una vida normal. En diálogo con medios de comunicación locales, ha mostrado su agradecimiento con la vida.

“Me siento muy afortunada”, dijo Danella Gallegos, quien también confesó haber sentido miedo durante los cuatro años que estuvo en coma y entre bromas asegura: “Recuerdo sentir miedo mientras estaba en coma, pero no mucho más. Lo que me aterra ahora es pensar cuán cerca estuve de no despertar jamás”.