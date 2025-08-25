Una persona que viajó a El Salvador fue diagnosticada con el gusano barrenador del Nuevo Mundo, el primer caso reportado en Estados Unidos vinculado a un viaje a un país con un brote activo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron el diagnóstico el 4 de agosto. Las autoridades federales de salud reconocieron la infección en un comunicado enviado por correo electrónico este lunes, aunque no detallaron el estado de salud del paciente.

Según el comunicado, colaboraron con funcionarios de salud del estado de Maryland.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca que pone sus huevos en heridas abiertas o en orificios del cuerpo, como los ojos, oídos, nariz o boca. Afecta principalmente al ganado y es poco común en humanos. No se transmite de persona a persona y representa un riesgo muy bajo para el público, según indicaron las autoridades sanitarias estadounidenses.

Este parásito ha sido una preocupación creciente para los ganaderos, ya que las infestaciones en el ganado se han estado desplazando hacia el norte a través de Centroamérica y México. Los CDC están trabajando junto con el Departamento de Agricultura de EE. UU. para evitar una mayor propagación, señalaron los funcionarios.

La plaga fue un problema para la industria ganadera estadounidense durante décadas, hasta que EE. UU. logró erradicarla en gran medida en la década de 1970.