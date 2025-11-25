El senador estadounidense Jim Justice, de Virginia Occidental, ha acordado pagar casi 5.2 millones de dólares en impuestos personales atrasados, la última saga para el ex multimillonario que ha enfrentado una serie de problemas financieros durante más de una década.

Un abogado de Justice y su esposa, Cathy, presentó el lunes una moción conjunta de consentimiento de sentencia con el gobierno federal, el mismo día en que el gobierno presentó una demanda afirmando que la pareja “ha descuidado o se ha negado a realizar el pago completo” de los impuestos sobre la renta desde 2009. Un abogado de la división de impuestos del Departamento de Justicia de EE. UU. aprobó el acuerdo.

Justice tuvo una fortuna estimada en 1.9 mil millones de dólares la década pasada, según la revista Forbes, que le retiró el título de multimillonario en 2021, cuando su patrimonio se había reducido a un estimado de 513 millones de dólares. A principios de este año, Forbes estimó que el patrimonio neto de Justice se había reducido a “menos de cero” debido a que sus pasivos superaban ampliamente sus activos.

Un portavoz de la oficina de Justice no respondió de inmediato a un correo electrónico que solicitaba comentarios el martes.

Durante una rueda de prensa con medios locales en octubre, Justice afirmó que sus empresas “son complicadas y complejas” y que sus hijos “están haciendo un trabajo magnífico” administrándolas. Luego repitió afirmaciones anteriores de que los esfuerzos de cobro en su contra tenían motivaciones políticas, antes de concluir: “Al final del día, yo diría que lo dejen ser y veamos cómo se desarrolla todo”.

Justice, un exgobernador republicano de dos mandatos que posee decenas de empresas que incluyen operaciones mineras y agrícolas, fue elegido al Senado en noviembre pasado. Ocupa el escaño dejado por el retiro de Joe Manchin, un demócrata que se convirtió en independiente en 2024, cerca del final de su segundo mandato completo.

Justice todavía enfrenta otros desafíos financieros.

El mes pasado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) presentó gravámenes por más de 8 millones de dólares contra Justice y su esposa por impuestos personales no pagados. En septiembre, los funcionarios estatales de impuestos presentaron gravámenes por 1.4 millones de dólares contra el histórico hotel de la familia Justice, The Greenbrier, y el Greenbrier Sporting Club del resort, por impuestos sobre ventas no pagados.

El mes pasado, se pausó una subasta de ejecución hipotecaria sobre varios cientos de lotes propiedad de la familia Justice en una comunidad turística cerca de Beckley. La subasta se centraba en una disputa entre la Asociación de Propietarios de Glade Springs Village y Justice Holdings por cuotas no pagadas. La Corte Suprema del estado planea revisar el caso más a fondo.

En 2021, el IRS presentó gravámenes por más de 1,1 millones de dólares en impuestos no pagados sobre el Greenbrier Hotel y otros 80,000 dólares sobre la clínica médica del resort. Esas deudas fueron pagadas más tarde ese año.

La familia Justice saldó deudas el año pasado en un caso separado para evitar la ejecución hipotecaria del Greenbrier Hotel. El hotel de 710 habitaciones, que ha recibido a presidentes de EE. UU., miembros de la realeza y retiros del Congreso, estuvo bajo amenaza de ser subastado en los escalones de un tribunal de Lewisburg. Esto ocurrió después de que JPMorgan Chase vendiera un préstamo antiguo tomado por Justice a una compañía de cobranza, Beltway Capital, que lo declaró en incumplimiento.

El Partido Demócrata estatal ha declarado que los esfuerzos por apoderarse del hotel fueron “una consecuencia directa de su propia incompetencia financiera”.