WASHINGTON. De regreso, tras pasar una semana en el extranjero, el presidente estadounidense Donald Trump instó al Senado a eliminar el obstruccionismo y reabrir el gobierno después de un cierre de un mes, rompiendo con la mayoría republicana que se ha opuesto durante mucho tiempo a tal medida.

Trump dijo el jueves, en una publicación en su red social, que “LA DECISIÓN ES CLARA — INICIAR LA ‘OPCIÓN NUCLEAR’, DESHACERSE DEL OBSTRUCCIONISMO”.

La repentina decisión de Trump de intervenir en el debate sobre el cierre —al presentar la exigencia, altamente cargada, de terminar con el obstruccionismo— seguramente pondrá al Senado en tensión. Podría impulsar a los senadores a hacer sus propias concesiones o enviar a la cámara hacia una nueva sensación de crisis.

Trump ha pedido durante mucho tiempo a los republicanos que se deshagan de la regla del Senado que exige 60 votos para superar objeciones, lo que se remonta hasta su primer mandato. La regla da a los demócratas un control sobre la mayoría republicana de 53 escaños y suficientes votos para mantener el gobierno cerrado mientras exigen una extensión de los subsidios de atención médica.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, y casi todos los miembros de su conferencia republicana, se han opuesto firmemente a cambiar el obstruccionismo, argumentando que es vital para la institución del Senado y que les ha permitido detener políticas demócratas cuando han sido minoría.

Thune ha dicho repetidamente que no considera la posibilidad de cambiar las reglas para terminar con el cierre, y su portavoz, Ryan Wrasse, dijo el viernes en un comunicado que la “postura (del líder) sobre la importancia del obstruccionismo legislativo no ha cambiado”.

Amplio apoyo republicano al obstruccionismo

Incluso si Thune quisiera cambiar el obstruccionismo, actualmente no tendría los votos para hacerlo.

“El obstruccionismo nos obliga a encontrar un terreno común en el Senado”, publicó en X el senador republicano de Utah, John Curtis, el viernes por la mañana, respondiendo a los comentarios de Trump y haciendo eco de los sentimientos de muchos de sus colegas republicanos en el Senado. “El poder cambia de manos, pero los principios no deberían hacerlo. Estoy firmemente en contra de eliminarlo”.

Durante años ha girado un debate en torno al obstruccionismo legislativo. Muchos demócratas presionaron para eliminarlo cuando tenían pleno poder en Washington hace cuatro años, como lo hacen ahora los republicanos. Pero finalmente no tuvieron los votos debido a que un número suficiente de senadores demócratas se opuso a la medida, pronosticando que tal acción volvería para atormentarlos.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, también defendió el obstruccionismo el viernes, aunque admitió que “no es mi decisión”. Criticó a los demócratas por presionar para deshacerse de él cuando tenían poder.

“La salvaguarda en el Senado siempre ha sido el obstruccionismo”, dijo Johnson, agregando que los comentarios de Trump son “la ira del presidente ante la situación”.

Pocos avances en el cierre

El llamado de Trump se produce en un momento en que ambos partidos han logrado pocos avances hacia la resolución del estancamiento del cierre mientras el mandatario estuvo fuera durante una semana en Asia. Dijo en su publicación que pensó “mucho” en su decisión durante su vuelo de regreso y que una pregunta que surgió repetidamente en su viaje fue por qué “los poderosos republicanos permiten” que los demócratas cierren partes del gobierno.

Mientras se llevan a cabo conversaciones discretas, particularmente entre senadores bipartidistas, no se espera que el cierre termine antes de la próxima semana, ya que la Cámara y el Senado están fuera de sesión. Los demócratas dicen que no votarán para reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien una extensión de los subsidios de atención médica, mientras que los republicanos afirman que no negociarán hasta que el gobierno esté reabierto.

A medida que el cierre se prolonga, de costa a costa, las consecuencias de la disfunción provocada por el cierre del gobierno federal han comenzado a sentirse: los habitantes de Alaska almacenan alces, caribúes y peces para el invierno, incluso antes de que se programe la suspensión de la ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP. Los habitantes de Maine llenan sus tanques de combustible para calefacción, pero esperan los subsidios federales que no se ven por ningún lado.

Los vuelos se retrasan mientras los viajes de vacaciones están a la vuelta de la esquina. Los trabajadores no han recibido sus cheques de pago. Y los estadounidenses tienen ya un primer vistazo de los aumentos en los costos de los seguros de salud que son el centro del estancamiento en el Capitolio. El dinero para la ayuda alimentaria del programa SNAP comenzará a agotarse este fin de semana.

“La gente está estresada”, dijo la senadora de Alaska Lisa Murkowski, mientras las opciones de alimentos en su estado se vuelven escasas.

“Ya es hora de dejar esto atrás”.

Dinero para el ejército, pero no para la ayuda alimentaria

La Casa Blanca ha movido dinero para asegurar que el ejército reciba su paga, pero se niega a usar fondos para la ayuda alimentaria. De hecho, el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump firmado este verano, efectuó el recorte más sustancial jamás realizado al programa SNAP, cuyo objetivo fue hacer que unos 2,4 millones de personas salieran del mismo.

Al mismo tiempo, muchos estadounidenses que compran su propio seguro de salud a través de los mercados federales y estatales, cuya inscripción abierta comienza también el sábado, experimentan un shock de precios a medida que los costos de las primas aumentan.

“Estamos sosteniendo alimentos sobre las cabezas de las personas pobres para que podamos quitarles su atención médica”, dijo el reverendo Ryan Stoess durante una oración con líderes religiosos en el Capitolio de Estados Unidos.

“Dios nos ayude”, dijo, “cuando la crueldad es el objetivo”.

Los plazos se trasladan a la próxima semana

La Cámara permaneció cerrada bajo Johnson durante el último mes y los senadores se fueron el jueves para el fin de semana largo.

Eso significa que, probablemente, el cierre, que alcanzó su día número 30, se extenderá otra semana si el obstruccionismo se mantiene. Si el cierre continúa, podría convertirse en el más largo de la historia, superando la pausa de 35 días que terminó en 2019, durante el primer mandato de Trump, por sus demandas de construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

El próximo punto de inflexión llega después de las elecciones intermedias del martes —la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, así como los comicios en Virginia y Nueva Jersey que determinarán a los gobernadores de esos estados. Muchas personas esperan que, una vez que se declaren esos ganadores y perdedores, y los demócratas y republicanos evalúen su posición política con los votantes, puedan estar listos para llegar a un acuerdo.

“Espero que eso deje libres a las personas para avanzar con la apertura del gobierno”, dijo Thune.